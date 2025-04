Wybory prezydenckie 2025. Jakie ułatwienia dla seniorów i osób niepełnosprawnych? RDC 15.04.2025 08:27 Ułatwienia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami na dzień wyborów prezydenckich zapewnia Warszawa. Już teraz można zgłosić do urzędu wniosek o taką pomoc. Chodzi m.in. o zapewnienie specjalistycznego transportu do lokalu wyborczego osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Wybory (autor: RDC)

Za pięć tygodni odbędą się wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby 60+ mogą oddać głos przez pełnomocnika lub zagłosować korespondencyjnie. Urząd m.st. Warszawy może zapewnić specjalistyczny transport dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Osoba, która posiada orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat, może:

głosować przez pełnomocnika – w tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Można to zrobić do 9 maja 2025 r.,

głosować korespondencyjnie – zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie I. Można to zrobić do 5 maja 2025 r.

Wyborca, który zachorował i w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może również głosować korespondencyjnie.

Specjalistyczny transport

Wyborcy poruszający się na wózku inwalidzkim, którzy głosują w lokalu dostosowanym do ich potrzeb, a nie mają możliwości samodzielnego dojazdu, mogą liczyć na pomoc miasta. Urząd m.st. Warszawy zapewnia specjalistyczny transport.

Zamiar skorzystania z transportu do lokalu i z powrotem trzeba zgłosić telefonicznie najpóźniej do 5 maja 2025 r., wysyłając informację na adres e-mail: bus@specjaltrans.pl lub dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 pod numer telefonu: 22 298 59 00 lub 720 915 300.

Transport na drugą turę wyborów

Jeśli 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów, osoby, które nie zgłosiły zamiaru skorzystania z transportu przed pierwszym głosowaniem, muszą to zrobić najpóźniej do 27 maja 2025 r.

Na stronie www.warszawa19115.pl, zamieszczone są zagadnienia dotyczące wyborów.

Znajdują się tam szczegółowe informacje o każdej kategorii sprawy, dotyczące m.in. wymaganych dokumentów, terminów złożenia i odpowiedzi, jednostki odpowiedzialnej za realizację oraz co należy zrobić – krok po kroku – by skutecznie załatwić sprawę.

Czytaj też: Jak parkować na Dolnym Mokotowie? SPPN działa, miejsc parkingowych nie wyznaczono