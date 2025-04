TVP przedstawiła zasady Debaty Przedwyborczej 2025 w Końskich RDC 10.04.2025 19:41 Telewizja Polska wyraziła gotowość do wyprodukowania sygnału z Debaty Przedwyborczej 2025 z udziałem kandydatów na urząd Prezydenta RP Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Określono również zasady debaty, która ma się odbyć w Końskich i trwać ok. 90 min.

Siedziba TVP (autor: Mapy Google)

TVP, TVN 24 i Polsat News – stacje, które mają transmitować debatę przedwyborczą – wyznaczyły jako prowadzących: Joannę Dunikowską-Paź (TVP), Grzegorza Kajdanowicza (TVN 24) i Piotra Witwickiego (Polsat News).

Określono też zasady debaty – ma się ona odbyć w Końskich i trwać ok. 90 min., transmitowana będzie na żywo przez stacje TVP1, TVP Info, TVN 24, Polsat News oraz Polsat News Polityka. Bloki tematyczne debaty dotyczyć będą bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i gospodarki.

W poszczególnych częściach każdy z trzech dziennikarzy zada po dwa pytania identycznej treści obu kandydatom. Czas pytania to 30 sekund, czas na odpowiedź – minuta. Kolejność odpowiedzi będzie losowana.

Po trzech blokach tematycznych TVP zaproponowała rundę pytań wzajemnych. Każdy z kandydatów na urząd Prezydenta RP będzie mógł zadać kontrkandydatowi po trzy pytania. Na zakończenie debaty każdy z kandydatów będzie mieć dwie minuty na podsumowanie swojego wystąpienia.

W środę kandydat KO Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS kandydatowi Karolowi Nawrockiemu debatę, która miałaby odbyć się w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie). Nawrocki odparł, że jest gotowy do debaty; postawił jednak warunek – mają w niej udział wziąć wszystkie telewizje. Jeszcze tego samego dnia między sztabami kandydatów wybuchł spór dotyczący miejsca i terminu spotkania ws. organizacji debaty.

W czwartek spotkanie w TVP z udziałem sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego zakończyło się bez konkretnych uzgodnień. Wzięły w nim udział także TVN i Polsat News, nie wpuszczono Telewizji Republika i wPolsce24.

Jak napisała na X kierująca sztabem Trzaskowskiego Wioletta Paprocka-Ślusarska w odniesieniu do scenariusza debaty, „Nie stawiamy żadnych warunków. Przyjmujemy go w całości”.

Otrzymaliśmy od 3 TV scenariusz jutrzejszej debaty. Nie stawiamy żadnych warunków. Przyjmujemy go w całości.

Do zobaczenia jutro o 20:00 w Końskich.

#Trzaskowski2025 pic.twitter.com/bXZWNoPPaw — Wiola Paprocka (@WiolaPaprocka) April 10, 2025

Szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker powiedział po spotkaniu w TVP, że nie ma zgody sztabu Trzaskowskiego na poszerzenie formatu tej debaty do pięciu telewizji; jeszcze w środę gotowość do transmitowania debaty w Końskich deklarowało TVP, TVN oraz Polsat. Sztab Nawrockiego chce – jak tłumaczy – „z szacunku do wszystkich Polaków” poszerzyć format debaty o Telewizję Republika i Telewizję wPolsce24.

🟦 Chcemy debaty z Rafałem Trzaskowskim jutro w Końskich. Chcemy, żeby organizowało ją 5 telewizji - TVP w likwidacji, Polsat, TVN, TV Republika i wPolsce24. Takie stanowisko przesłaliśmy w odpowiedzi na ostatnie pismo z TVP. Panie Rafale, odwagi!#Nawrocki2025 pic.twitter.com/GqxkT2gdEa — #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) April 10, 2025

