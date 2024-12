„Bez ogródek” o prekampanii. „Jak Rafał Trzaskowski wygra, skupi się na pojednaniu” Idalia Tomczak 08.12.2024 12:32 Rafał Trzaskowski pod hasłem „Cała Polska naprzód” rozpoczął walkę o fotel prezydenta Polski. W audycji „Bez ogródek” goście Agnieszki Gozdyry rozmawiali m.in. o inauguracji prekampanii wyborczej prezydenta Warszawy. – Najważniejsze jest zobowiązanie prezydenta, że jak wygra wybory, skupi się również na zasypywaniu podziałów i budowaniu pojednania – powiedział Paweł Bliźniuk z KO.

Bez ogródek w Polskim Radiu RDC (autor: Radio dla Ciebie)

„Wizja rozwoju Polski” kontra „sadzenie niemieckich drzew w Warszawie” – w ten sposób politycy komentowali dziś w programie „Bez ogródek” Agnieszki Gozdyry inaugurację prekampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego.

W Gliwicach kandydat Koalicji Obywatelskiej przedstawił swój program w nadchodzących wyborach. Zdaniem Pawła Bliźniuka z KO program Trzaskowskiego to wizja rozwoju kraju.

– Myślę, że to taka kompleksowa wizja rozwoju Polski, ale też najważniejsza sprawa, czyli zobowiązanie dla prezydenta, że jak już wygra te wybory, skupi się też na tym zasypywaniu podziałów, na pojednaniu – powiedział.

Z kolei Bożena Żelazowska z PSL zwróciła uwagę na atuty kandydata Polski 2050 Szymona Hołowni.

– Ważne jest, aby był trzeci kandydat, kandydat środka, którym jest Szymon Hołownia. Również wczoraj odbyła się konwencja Szymona Hołowni, na której mówił o potrzebie prezydenta, który będzie blisko ludzi, który będzie z ludźmi, który wyjdzie do ludzi i będzie ich słuchał – podkreśliła.

Krzysztof Kukucki z Nowej Lewicy – wymieniany jako jeden z możliwych kandydatów Lewicy w wyborach prezydenckich – Trzaskowskiemu zarzuca wzmacnianie rangi wielkich miast.

– Trochę tak z przymrużeniem oka patrzę na to, że zapowiada zwiększenie uwagi dla mniejszych miast, bo równolegle w pracach rządu jest procedowana ustawa metropolitarna, która ma wzmocnić te wielkie miasta – zauważył.

Paweł Lisiecki z PiS zaś zwrócił się na naszej antenie bezpośrednio do Rafała Trzaskowskiego.

– Oglądając tę konwencję, pomyślałem, że Rafał Trzaskowski ciągle jest w opozycji do swojego rządu. Zwracam się do Rafała Trzaskowskiego: Na tej konwencji siedział Donald Tusk. I te wszystkie obietnice, które ty składasz, Donald Tusk spokojnie może przekuć w ustawy, ma odpowiednią większość – powiedział.

Natomiast Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, który sam startuje w wyborach prezydenckich, krytykuje warszawskie decyzje Rafała Trzaskowskiego.

– Jeżeli Rafał Trzaskowski ogłasza się w tej chwili wielkim patriotą gospodarczym, to ja przypomnę tylko, że warto było odpowiedzieć na pytanie, kto stawiał kładkę, jaka firma budowała, dlaczego tak drogo tę kładkę postawiono i dlaczego to byli Niemcy. Dlaczego w Warszawie sadzi się drzewa akurat niemieckie i to po 13 tysięcy za sztukę – pytał.

Wybory prezydenckie odbędą się wiosną przyszłego roku. Kampania wyborcza oficjalnie rozpocznie się w styczniu.

Start w przyszłorocznych wyborach zapowiedzieli: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; prezes IPN Karol Nawrocki jako kandydat popierany przez PiS; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji i poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Lewica ma ogłosić swojego kandydata w połowie grudnia.

