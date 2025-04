Wybory prezydenckie 2025. Do PKW zgłosiło się 17 kandydatów [LISTA]

W piątek o godzinie szesnastej minął czas na zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi. Według piątkowych danych ze strony PKW, zgłosiło się 17 kandydatów. Do 28 kwietnia PKW ma czas na podanie do wiadomości wyborców ostatecznych danych o kandydatach na prezydenta.