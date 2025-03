Wybory prezydenckie w Polsce. Ile komitetów i kandydatów zarejestrowała PKW? RDC 27.03.2025 12:56 Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 44 komitety wyborcze kandydatów na prezydenta; dziewięć zawiadomień o utworzeniu komitetu zostało odrzuconych. Komisja zarejestrowała też do tej pory siedmiu kandydatów na prezydenta.

Wybory (autor: RDC)

Czas na złożenie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego był do 24 marca. Do tego czasu do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło 53 zawiadomień — 44 komitety zostały zarejestrowane, a 9 wniosków o rejestrację zostało odrzuconych.

Zarejestrowane komitety to:

Sławomira Mentzena (kandydata Konfederacji),

Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO),

Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji),

Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi),

Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem),

Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj),

Macieja Maciaka (związanego z Włocławkiem lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju),

Magdaleny Biejat (Lewica),

Marka Wocha (kandydata Bezpartyjnych Samorządowców),

Marka Jakubiaka (posła koła Wolni Republikanie),

Karola Nawrockiego (popieranego przez PiS).

Kolejne zarejestrowane komitety to:

Wojciecha Papisa (kandydat Bezpartyjnych),

Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski),

Pawła Tanajno (kandydata Polski Liberalnej Przedsiębiorców PL),

Dawida Jackiewicza (b. ministra skarbu państwa w rządzie Beaty Szydło),

Aldony Skirgiełło (kandydatki Samoobrony, znanej z programu „Żony Podlasia”),

Dominiki Jasińskiej (trenerki Porozumienia Bez Przemocy i mediatorki),

Joanny Senyszyn (b. posłanki SLD, ekonomistki, nauczycielki akademickiej),

Krzysztofa Tołwińskiego (kandydata partii Front, b. wiceministra skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i b. posła PiS),

Eugeniusza Maciejewskiego (prezesa partii PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów),

Katarzyny Cichos (inicjatorki Platformy Rozwoju Polski),

Piotra Szumlewicza (przewodniczącego Związkowej Alternatywy),

Jana Kubania (prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego),

Włodzimierza Rynkowskiego (przewodniczącego partii Związek Słowiański).

PKW zarejestrowała też komitety:

Marcina Bugajskiego (politologa),

Jolanty Dudy (finansistki),

Artura Bartoszewicza (ekonomisty),

Kamila Całka (działacza społecznego, politycznego i sportowego),

Krzysztofa Andrzeja Sitko (Alternatywa Społeczna),

Jakuba Perkowskiego (Federacja dla Rzeczypospolitej),

Sebastiana Rossa (przedsiębiorcy),

Marty Ratuszyńskiej (Dobry Radom),

Stanisława Żółtka (PolExit),

Krzysztofa Stanowskiego (dziennikarza),

Roberta Śledzia (prezesa partii Polski Interes Narodowy),

Adama Nawary (przedsiębiorcy),

Grzegorza Kołka,

Tomasza Ziółkowskiego,

Romana Jackowskiego,

Daniela Lechowicza,

Roberta Więcko,

Zbigniewa Litke (polityka z Rudy Śląskiej),

Katarzyny Łysik (rolnika),

Andrzeja Kasela (przedsiębiorcy).

PKW odrzuciła dziewięć zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów:

Grzegorza Niedźwieckiego,

Marii Leśniak-Wojciechowskiej,

Dariusza Staszczaka,

Artura Szostaka,

Krzysztofa Kaszewiaka,

Zbigniewa Burzyńskiego,

Eugeniusza Sendeckiego,

Sławomira Grzywy,

Krzysztofa Sambergera.

Do tej pory PKW zarejestrowała do tej pory siedmiu kandydatów na prezydenta. Są to:

Mentzen,

Braun,

Trzaskowski,

Bartoszewicz,

Nawrocki,

Zandberg,

Hołownia.

Czas na rejestrację kandydata upływa 4 kwietnia (piątek) o godz. 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

