Weszło w życie rozporządzenie ws. zawieszenia prawa do składania wniosków o azyl RDC 27.03.2025 07:02 Rząd przyjął rozporządzenie ws. czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw w czwartek i obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Trudniej o azyl (autor: Straż Graniczna/X)

Rozporządzenie ws. zawieszenia prawa do składania wniosków o azyl weszło w życie.

Ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wprowadzono na okres 60 dni od dnia wejścia w życie regulacji; obowiązuje na granicy polsko-białoruskiej. Jak poinformowała w komunikacie kancelaria premiera, rząd przyjął rozporządzenie w trybie obiegowym.

W środę wieczorem premier Donald Tusk informował na X, że rząd przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl, tak jak zapowiadał – „bez chwili zwłoki”.

Wcześniej w środę prezydent Andrzej Duda, który poinformował o podpisaniu ustawy ws. ograniczenia prawa do azylu, mówił o rozporządzeniu. „Panie premierze, zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie i zapraszam do podejmowania aktywnych działań w przedmiocie obrony polskiej granicy” – zwrócił się do szefa rządu.

