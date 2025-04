Giełda Papierów Wartościowych wznowiła notowania RDC 07.04.2025 16:54 Giełda Papierów Wartościowych wznowiła notowania na wszystkich rynkach. Po trwającym godzinę zawieszeniu ok. godz. 16.30 indeks WIG20, który skupia 20 największych i najpłynniejszych spółek z Głównego Rynku GPW, spadał o ponad pół procent.

GPW wznowiła notowania (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Freepik)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wznowiła notowania po trwającym od 15.15 do 16.15 zawieszeniu na wszystkich rynkach ze względu na bezpieczeństwo obrotu. Jednocześnie do godz. 16.30 zawieszona została publikacja indeksów giełdowych.

Po wznowieniu notowań indeks WIG20, który skupia 20 największych i najpłynniejszych spółek z Głównego Rynku GPW, tracił 0,56 proc.

Rano w poniedziałek GPW informowała o ogłoszeniu „Exceptional Market Conditions” (wyjątkowych warunkach rynkowych – przyp. red.) w sytuacji wystąpienia niezwykłej zmienności skutkującej uruchomieniem mechanizmów zmienności w odniesieniu do większości instrumentów finansowych.

W poniedziałek notowania na europejskich giełdach zaczęły się od poważnych spadków, co jest kontynuacją piątkowego trendu. Ten był efektem nałożonych przez USA dodatkowych ceł na produkty z większości państw świata.

Wartość indexu DAX we Frankfurcie przez pewien czas spadała nawet o ponad 10 proc. w stosunku do piątkowego zamknięcia. Z czasem trend poprawił się nieco, ale utrzymywał się na poziomie około minus 7 proc. Z kolei CAC w Paryżu spadł o 6 proc., londyński FTSE250 - o 5 proc., a szwajcarski SMI notował spadki na poziomie ok. 7 proc.

WIG20 w poniedziałek rano spadał ok. 6 proc., od godz. 10:00 indeks stopniowo piął się w górę i przed godz. 13.00 zniżkował ok. 0,5 proc. Potem spadki znów się pogłębiły.

Przed zawieszeniem notowań WIG20 tracił ponad 2 proc. Z koli indeks WIG, czyli najstarszy indeks warszawskiego parkietu tracił ok. 2 proc.

O godz. 15.30 otworzyła się giełda w Nowym Jorku. Po otwarciu sesji DJI spadał o 3,3 proc., S&P 500 o 3,44 proc., Nasdaq Comp. zniżkował z kolei o blisko 4 proc.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi. Jednocześnie Grupa organizuje alternatywny system obrotu, a także prowadzi działalność w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego.

