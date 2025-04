Obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. K. Wnuk: nasz postulat udało się osiągnąć częściowo Adam Abramiuk 04.04.2025 17:09 Nasz postulat udało się osiągnąć tylko częściowo — mówił w Polskim Radiu RDC Kamil Wnuk. Poseł Polski 2050 skomentował obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od środków trwałych, którą przyjął dziś Sejm. Zmiana ma kosztować 4,6 mld zł i wejdzie w życie od początku 2026 r.

Kamil Wnuk (autor: RDC)

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana ma kosztować 4,6 mld zł, wejdzie w życie od początku 2026 r. Według resortu finansów na reformie ma skorzystać ok. 2,5 mln przedsiębiorców.

Ustawa wywołała sprzeciw części koalicji rządowej. Obniżenie składki było jednym z głównych postulatów ugrupowania Szymona Hołowni.

Poseł Polski 2050 Kamil Wnuk odniósł się na antenie Polskiego Radia RDC do obniżki. Jak zaznaczył, ich postulat udało się osiągnąć tylko częściowo.

— To też nie jest jeszcze finalnie to, co byśmy chcieli osiągnąć. Natomiast udało się rzeczywiście zmniejszyć tę składkę zdrowotną, co jest najważniejsze przede wszystkim dla tych mniejszych przedsiębiorców, bo to głównie ich do dotrzeć ta zmiana — powiedział Wnuk.

Sejm przyjął ustawę głosami Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Przeciwko byli: Lewica, Razem i PiS. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

Lewica wskazywała, że obniżenie składki sprawi, że będzie mniej środków w budżecie na zdrowie. Jak zaznaczył Wnuk, zmiany wyniosą mniej niż procent całego budżetu na ochronę zdrowia.

— Zmiany, które dzisiaj przegłosowaliśmy, mają kosztować w 2026 roku około 4,7 miliarda złotych. Wiemy już dzisiaj, że środki na ochronę zdrowia w 2026 roku będą wyższe. To jest bardzo dużo, ale to w stosunku do kwoty, którą wydajemy na ochronę zdrowia, to jest procent od tego — dodał Wnuk.

Tegoroczny budżet na ochronę zdrowia w Polsce wynosi 220 mld zł.

Jakie zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców?

Ustawa wprowadza dwuelementową podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa. Część zryczałtowana składki będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.). Projekt zakłada także obniżenie składki do 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia (obecnie jest 9 proc. minimalnego wynagrodzenia) dla przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej. Ustawa uchyla możliwość rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym.

Nowe przepisy nie zmieniają wysokości składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie i nadal będzie to 9 proc. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi o składkę w przypadku świadczeń emertytalnych - dalej będzie to 9 proc.

Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł, a przepisy obowiązywać od początku 2026 r.

