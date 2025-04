Ewa Zajączkowska-Hernik w RDC: parytety dla kobiet są wręcz uwłaczające Adam Abramiuk 16.04.2025 09:51 Jestem tam, gdzie jestem nie dzięki parytetom, a dzięki swojej ciężkiej pracy – mówiła w Polskim Radiu RDC Ewa Zajączkowska-Hernik. Europosłanka Konfederacji w audycji „Polityka w południe” odniosła się do sytuacji kobiet w polityce. – Uważam, że parytety są dla kobiet wręcz uwłaczające. Czasami jest tak, że przez parytety kobiety są wciągane na listy wyborcze tylko po to, żeby „zapchać miejsce”, a to nie o to chodzi – powiedziała.

Ewa Zajączkowska-Hernik (autor: RDC)

Polityka jest wciąż zdominowana przez mężczyzn, co widać także na przykładzie samej Konfederacji, gdzie liderami w większości są panowie – przedstawicielka tej partii Ewa Zajączkowska-Hernik mówiła w Polskim Radiu RDC o sytuacji kobiet w polityce.

Przyznała, że polityka to brudna gra i trzeba mieć twardą skórę. Wskazała też, że jest przeciwniczką parytetów.

– Rzeczywiście jest tak, że zdecydowana większość mężczyzn jest aktywna w polityce, zarządza partiami, a my kobiety powolutku, powolutku, nie drzwiami, to oknem. Uważam, że parytety są dla kobiet wręcz uwłaczające. Czasami jest tak, że przez parytety kobiety są wciągane na listy wyborcze tylko po to, żeby „zapchać miejsce”, a to nie o to chodzi – powiedziała.

Ewa Zajączkowska-Hernik jest obecnie jedną z twarzy kampanii wyborczej Sławomira Mentzena. Jednym z jej celów jest przekonanie do kandydata Konfederacji kobiet.

– Chodzi m.in. o zagadnienia dotyczące np. aborcji. Aborcja to nie jest coś, czego my kobiety potrzebujemy na takiej zasadzie, że budzimy się codziennie rano i aborcja to jest pierwsza myśl, z którą się budzimy. Nie, my kobiety mamy inne problemy Chcemy na przykład realizować się zawodowo. Mamy takie same potrzeby. Jeżeli prowadzimy swoje firmy, to chcemy, żeby nasza rodzina była bezpieczna, zdrowa, żeby były pieniądze na jej utrzymanie – dodała.

Ewa Zajączkowska-Hernik jest jedyną obok Anny Bryłki polityczką Konfederacji, która piastuje publiczną funkcję. Obie zostały europosłankami w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Czytaj też: Dlaczego Polska wciąż nie wyprodukowała brakującej amunicji? J. Kluzik-Rostkowska w Polskim Radiu RDC