Sławomir Ćwik o programie „Klucz do mieszkania”: Dopłaty do kredytów zwiększą ceny mieszkań Miłosz Kuter 25.03.2025 19:16 Dopłaty do kredytów zwiększą ceny mieszkań, a nie poprawią sytuacji Polaków - uważa Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050. Polityk skomentował w ten sposób program „Klucz do mieszkania”, nad którym pracuje resort rozwoju i technologii.

RDC

Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050, skomentował przygotowany przez MRiT program „Klucz do mieszkania”. Wśród jego założeń jest dopłata do kredytów.

Zdaniem Sławomira Ćwika, to nie rozwiąże problemu, a nawet może go pogłębić.

- Konsekwentnie jesteśmy przeciwni temu rozwiązaniu. To jest jedynie wpływanie na ceny mieszkań poprzez niestety ich wzrost, a zarabiają na tym deweloperzy i znowu banki kosztem konsumentów. To naprawdę nie jest dobre rozwiązanie. My musimy pracować nad zwiększeniem podaży mieszkań, a nie nad zwiększaniem ich cen - mówił w Poranku RDC.

Program „Klucz do mieszkania” zakłada przede wszystkim zwiększenie środków na budownictwo komunalne i społeczne do 2,5 mld zł w tym roku i wydatkowanie większej ilości pieniędzy na ten cel w latach następnych. Kwota ma być wydana na również remonty i modernizację istniejących już zasobów mieszkaniowych.

Elementem programu ma być też komponent „Inwestycje Pierwsze klucze”, który byłby realizowany przez spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y i SIM-y. Sprzedawane przez nie mieszkania to jedyny przypadek, w którym beneficjenci rządowego wsparcia mogliby skorzystać z oferty rynku pierwotnego. Marża ma wynieść maksymalnie 25 proc.

