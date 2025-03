Czy mazowieckie samorządy są gotowe na sytuacje kryzysowe? Adam Abramiuk 26.03.2025 21:59 Do końca roku samorządy mają czas na sporządzenie planów ewakuacji. Ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności zakłada, że muszą przygotować także zebrać dane o miejscach schronienia. O obowiązkach, które mają gminy i powiaty pod względem bezpieczeństwa, rozmawiali w „Magazynie samorządowym” włodarze z Mińska Mazowieckiego, Sierpca i Warki.

Schrony na Mazowszu (autor: Zdjęcie ilustracyjne/evening_tao/Freepik)

Ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności zakłada, że samorządy muszą przygotować m.in. plany ewakuacji, a także zebrać dane o miejscach schronienia.

W Mińsku Mazowieckim zmieniono już strukturę urzędu. Jak tłumaczył burmistrz Marcin Jakubowski, plany są przygotowane, trzeba je jednak uszczegółowić.

— Zwiększyłem zasoby ludzkie w swoich wydziałach, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym. Obecnie jestem w trakcie naborów, tak więc mam nadzieję, że uda mi się pozyskać dobrych fachowców, którzy pozwolą mi przejść przez ten proces jak najlepiej, jak najszybciej — powiedział Jakubowski.

Burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński zaznaczył, że będzie duże wsparcie państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

— Jesteśmy teraz w trakcie analiz budynków. Wiadomo, że jeśli chodzi o schrony, no to sytuacja w całej Polsce nie jest zbyt ciekawa. Czekamy na rozporządzenia, te aktualnie przygotowywane, które dadzą nam wytyczne do tego, jak budować takie obiekty. Aczkolwiek mamy dużo miejsc schronienia, miejsc ukrycia — zaznaczył Perzyński.

Burmistrz Warki Tomasz Rawski dodał, że samorządy nie mają wyjścia — muszą zdążyć, choćby mieli „stanąć na głowie”.

— Pewne poślizgi. Natomiast samorządy są o tyle w dobrej sytuacji, że mając do dyspozycji ochotnicze straże pożarne, mając różnego rodzaju lokalne stowarzyszenia, mogą wykorzystywać ten potencjał społeczny, włączając go na razie jako biernego uczestnika do prac przy różnego rodzaju planach ewakuacyjnych — dodał Rawski.

Wśród obowiązków samorządów jest m.in. określenie liczby ludności, organizacji transportu, miejsc zakwaterowania czy osób odpowiedzialnych za koordynację.

