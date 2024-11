Wojewoda mazowiecki: to samorządy będą najważniejsze w obronie cywilnej Adam Abramiuk 25.11.2024 22:25 To samorządy będą najważniejsze w obronie cywilnej — mówi Mariusz Frankowski. Wojewoda Mazowiecki kończy dziś cykl spotkań z lokalnymi władzami w regionie. Tym razem rozmawia z samorządowcami subregionu radomskiego w Zwoleniu. Rozmowy dotyczą szczegółów, które zakłada ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności.

Mariusz Frankowski

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski kończy dziś cykl spotkań z lokalnymi władzami w regionie. Rozmowy dotyczą szczegółów, które zakłada ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności.

Tym razem rozmowy prowadzone są z samorządowcami subregionu radomskiego w Zwoleniu.

— To samorządy są centrum współpracy z rządem w tym zakresie. To na samorządach będzie spoczywać największa rola w zakresie budowy systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. To z samorządami będzie współpracować głównie wojewoda, ale też wszystkie służby państwowe — mówi Frankowski.

Jak podkreśla, przyjęcie dokumentu nie zakończy rozmów.

— Przejdziemy już do praktycznej realizacji zapisów ustawy, głównie we współpracy z gminami. Większy ciężar oczywiście będzie spoczywał na starostwach powiatowych niż na samych gminach — podkreśla wojewoda.

O wyzwaniach subregionu radomskiego w kontekście bezpieczeństwa mówi Arkadiusz Sulima, burmistrza Zwolenia.

— Bezpieczeństwo to bardzo ważny temat dla samorządów, szczególnie tutaj dla nas, bo jesteśmy blisko ściany wschodniej, jak wiemy, toczy się wojna w Ukrainie. Wiele niepokojących wydarzeń dzieje się obecnie i myślę, że to, co dzisiaj pan wojewoda nam przekaże, będzie miało duży wpływ dla naszego bezpieczeństwa tutaj i naszych gmin subregionu radomskiego — mówi Sulima.

Ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności została już przyjęta przez Senat z poprawkami. Teraz o jej przyjęciu zadecyduje Sejm. Wojewoda liczy, że ustawa trafi do podpisu prezydenta jeszcze przed końcem roku.

