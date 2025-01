Samorządowcy w RDC: koszty utrzymania małych szkół to nawet 38 tys. zł na ucznia Adam Abramiuk 21.01.2025 19:57 Nawet ponad 38 tys. zł na ucznia rocznie. W „Magazynie samorządowym” Polskiego Radia RDC rozmawialiśmy o tym, jakie koszty ponoszą gminy przy prowadzeniu małych szkół. To placówki, do których uczęszcza około setki uczniów lub mniej. Takie szkoły zazwyczaj znajdują się na wsiach.

Magazyn Samorządowy (autor: RDC)

Małe szkoły, duże koszty utrzymania. O sytuacji placówek, które przyjmują coraz mniejszą liczbę uczniów, rozmawiali w Polskim Radiu RDC mazowieccy samorządowcy.

– Szkoła, która ma u nas 450 do 500 osób, to koszt utrzymania takiej szkoły na ucznia rocznie, zaplanowany w tym roku to jest 18,5 tys. zł. Natomiast w przypadku szkoły, która ma nieco ponad setkę dzieci, to jest 38 tys. zł na ucznia – mówi Michał Rudzki, burmistrz Karczewa.

W Węgrowie funkcjonują dwie większe szkoły po 700 uczniów. Burmistrz Paweł Marchela przyznaje, że gminy mierzą się z problemem demograficznym i liczba uczniów będzie spadać.

– W tym roku szkolnym, który się rozpoczyna, mieliśmy nabór do dziewięciu klas. Według liczby urodzeń za sześć lat będziemy mieli na całe miasto tylko cztery klasy. My samorządowcy musimy myśleć w szerszej perspektywie, co z tymi obiektami i co z nauczycielami, którzy pracują w jednostce – zauważa burmistrz.

Jak przyznaje burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz, duża zmiana zaszła po wprowadzeniu ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego. Zlikwidowana została subwencja oświatowa. Dodaj jednak, że powinny iść za tym kolejne zmiany.

– Z punktu widzenia ekonomicznego, jeśli chodzi o ustabilizowanie naszych dochodów, to jest pierwszy etap po bałaganie i zamieszaniu, które były wcześniej. Strona rządowa reguluje de facto sprawę zatrudnienia nauczycieli, więc powinna ponosić te koszty. W tym momencie strona rządowa reguluje, ale my ponosimy koszty – uważa burmistrz Piaseczna.

Jak informowaliśmy w Polskim Radiu RDC, ze szkolnej mapy Mazowsza mogą zniknąć wkrótce podstawówki w Sokołowie, Zwoleniu i Teodorowie w pow. gostynińskim. Powodem jest zbyt mała liczba uczniów i wysokie koszty utrzymania.

Likwidacja grozi także placówce w Kliczewie Dużym w pow. żuromińskim. Tam chodzi jedynie 17 uczniów.

