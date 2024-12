Rodzice nie chcą likwidacji szkół w gm. Jastrzębia. „Jesteśmy zdeterminowani do walki” Wojciech Kowalczewski 20.12.2024 13:02 Rodzice gminy Jastrzębia nie godzą się na likwidację szkół w Mąkosach Starych i Bartodziejach. Powodem ich zamknięcia ma być niska liczba uczniów w tych placówkach. – Już nie mówię o ekonomii, ale o tym, jak te dzieci uczyć, bo trzech czy czterech uczniów w klasie działa na ich szkodę – mówi wójt Jastrzębi. Innego zdania są jednak rodzice.

Szkoła w Mąkosach Starych (autor: Marcin Mąkosa)

Szkoły w Mąkosach Starych i Bartodziejach mają zostać zlikwidowane. Z danych gminy Jastrzębia, gdzie znajdują się te placówki, wynika, że w pierwszej z nich w klasach 1–8 jest 34 uczniów, a w drugiej zaledwie 17.

Wójt przyznaje, że zamknięcie szkół to trudna decyzja. Gminy nie stać na utrzymanie szkoły, w której będzie tyle samo uczniów, co nauczycieli. Jednak nie chodzi tylko o koszty utrzymania tak małych klas.

– Już nie mówię o ekonomii, ale o tym, jak te dzieci uczyć, bo trzech czy czterech uczniów w klasie działa na ich szkodę. Jeżeli w klasie jest trzech chłopców i jedna dziewczynka, to ona nie ma żadnych wzorców. Nie ma koleżanki, nie widzi od siebie lepszej ani gorszej, nie zaśpiewa w chórze, nie zagra w piłkę w drużynie – mówi Wojciech Ćwierz.

Rodzice z kolei cenią sobie kameralność szkół i nauczycieli, którzy tam pracują. Są wśród nich i tacy jak Kamila Wójcik, którzy specjalnie przenieśli tam swoje dzieci.

– Mój syn ma autyzm, ale jest tu bardzo wykwalifikowany nauczyciel, który prowadzi z nim zajęcia, po których widać postępy. Każda zmiana dla takiego dziecka byłaby na niekorzyść. Gdybyśmy musieli zmienić placówkę, to naprawdę nie wiedziałabym, co mam tutaj w takiej sytuacji zrobić – mówi.

Gmina chce, by szkoły przestały funkcjonować już od września przyszłego roku. Wójt zaznacza jednak, że uczniowie będą mieli zapewnione dowozy do innych placówek.

– Mamy nowoczesne autobusy, one i tak jeżdżą po tych trasach, więc jeżeli dzieci z tej wsi zapisały się do Jastrzębi, ja mam obowiązek wysłać tam autobus. To jest bardzo trudna sprawa, bo sam chodziłem do tej szkoły w Bartodziejach i pół mojej rodziny to nauczyciele – dodaje.

W tym tygodniu rodzice protestujący przeciwko likwidacji chodzili z transparentami po przejściu dla pieszych, w styczniu chcą jechać do Kuratorium Oświaty w Warszawie.

– Niczego nie wykluczamy. Na pewno jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby walczyć dalej. Nie chcemy oczywiście wykorzystywać dzieci, bo to też nie o to chodzi. Natomiast na pewno postaramy się dotrzeć bezpośrednio do pani kurator – mówi jeden z rodziców Marcin Mąkosa.

Rodzice nie wykluczają również manifestacji. Statystyki zaś są nieubłagane – uczniów z roku na rok jest coraz mniej.

