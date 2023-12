Szkoła podstawowa w gm. Żuromin zostanie zlikwidowana. Na 18 uczniów jest 16 nauczycieli Alicja Śmiecińska 29.12.2023 19:59 Zapadła decyzja w sprawie szkoły podstawowej w Kliczewie Dużym w gminie Żuromin, w której uczy się zaledwie 18 uczniów, a pracuje 16 nauczycieli. Spośród czternastu głosujących radnych, pięć osób wyraziło sprzeciw wobec likwidacji placówki. Władze Żuromina twierdzą, że utrzymywanie szkoły jest nieekonomiczne. — To są nasze przyszłe pokolenia, oni kiedyś zajmą nasze miejsca — mówi wiceprzewodnicząca rady miejskiej, która była przeciwna likwidacji.

Klasa, w której uczy się tylko jeden uczeń w szkole w Kliczewie Dużym w gminie Żuromin ma zostać tylko do końca roku szkolnego.

Radni zdecydowali dzisiaj o likwidacji szkoły podstawowej. Na 14 osób głosujących — 5 było przeciw. Wśród nich wiceprzewodnicząca rady miejskiej Żuromina Halina Jarzynka

— Wcale tak nie jest, że te dzieci w mniejszych szkołach tracą przez to, że są w małych grupach. Przecież w prywatnych szkołach tworzy się malutkie grupy, żeby lepiej nauczać. Edukacja jest najważniejsza. To są nasze przyszłe pokolenia, oni kiedyś zajmą nasze miejsca, czyli miejsca radnych, burmistrza i będą decydować o ważnych sprawach — tłumaczy Jarzynka.

W Szkole w Kliczewie Dużym jest zaledwie 18 uczniów. Uczy ich 16 nauczycieli.

Jeden uczeń w ósmej klasie

Debacie radnych przysłuchiwała się również dyrektorka publicznej szkoły w Kliczewie Dużym w gminie Żuromin Agnieszka Czyżyk

— Mamy ucznia w ósmej klasie, który jest sam. Było ich dwóch, ale jeden odszedł do szkoły nr 2 w Żurominie, natomiast ten nie chciał odejść, wręcz była to swojego rodzaju batalia. Pani burmistrz go przekonywała, jego mama również w jakiś sposób chciała go przekonać, żeby poszedł, ale on powiedział, że nie chce, bo tu się dobrze czuje i nie chce przejść do szkoły w Żurominie. Uczeń chodzi do szkoły systematycznie — mówi Czyżyk.

Za przeniesieniem 18 uczniów jest burmistrz Żuromina Aneta Goliat, według niej uczniowie w szkole miejskiej mieliby lepsze warunki.

— Nie wiem, jaka będzie decyzja rady. Jeżeli dziecko jest w klasie dwuosobowej i w szkole, która liczy szesnastu czy siedemnastu uczniów, to później dziecko, jeżeli pójdzie do szkoły średniej, to będzie miało ogromne problemy z zaaklimatyzowaniem się w tak dużym środowisku — oznajmia Goliat.

Radni do likwidacji szkoły podchodzili już czwarty raz. Władze Żuromina twierdzą, że utrzymywanie placówki jest nieekonomiczne. Do szkoły dokładano rocznie ok. 1 mln zł.

