Rozpoczęcie roku szkolnego. Czy są wakaty dla nauczycieli w szkołach na Mazowszu? Beata Głozak 01.09.2023 17:58 Przed rozpoczęciem roku szkolnego w Radiu dla Ciebie sprawdzamy, ile wakatów nauczycielskich jest jeszcze dostępnych w mazowieckich szkołach oraz nauczyciele, których przedmiotów są najbardziej poszukiwani na rynku pracy.

Przed początkiem roku szkolnego w Siedlcach brakuje dziesięciu nauczycieli — wynika to z danych mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Chodzi o szkoły ponadpodstawowe.

Naczelniczka wydziału edukacji Katarzyna Wawryniuk podkreśla, że pomógł przepis pozwalający na pracę nauczycieli powyżej półtora etatu.

— Może nie są to w niektórych przypadkach jakieś bardzo duże zwyżki, ale czasami przekroczenie o jedną czy dwie godziny tygodniowo powodowało łamanie przepisów. Teraz tego problemu nie ma, a ściągniecie kogoś do szkoły, do realizacji jednej czy dwóch godzin bardzo by utrudniało pracę dyrektorów, jak też tych nauczycieli, którzy musieliby biegać między kilkoma szkołami — mówi Wawryniuk.

Wakaty są w dwóch siedleckich szkołach, w ZSP nr 1 i ZSP nr 5. Brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych w branży sanitarnej, elektroenergetyce i kosmetologii.

Sytuacja nauczycieli w Płocku

Jest pełna obsada. W płockich szkołach podstawowych i liceach nie ma wakatów dla nauczycieli i nie było problemów z przygotowaniem planów lekcji. Kłopot mają natomiast dyrektorzy szkół, w których odbywa się nauka zawodu.

Dyrektor wydziału oświaty w płockim urzędzie miasta Agnieszka Harabasz, przekazuje, że tych specjalistów brakuje w Płocku od kilku lat.

— Trudności występują przede wszystkim, żeby we właściwej ilości przydzielić nauczycieli i zawodowców. To jest taki pewnie już dłużej trwający problem, ale w dużej części albo są to godziny ponadwymiarowe, które realizują nauczyciele już zatrudnieni, albo wspomagamy się nauczycielami emerytami — podaje Harabasz.

Wakatów nie ma także w płockich przedszkolach.

Brak problemu w Ciechanowie

W Ciechanowie jest pełna obsada w szkołach i to zgodnie z kwalifikacjami. Dyrektorom udało się spiąć grafiki. Nie wszędzie panuje taka sytuacja. Dla porównania w stolicy, w przedszkolach i w szkołach są cztery tysiące wakatów.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie Adam Krzemiński przyznaje, że udało się zapewnić obsadę, ale nie było to łatwe zadanie.

— W Ciechanowie nie obyło się bez perturbacji, nie obyło się bez poszukiwania nauczycieli, nawet w okresie kilku dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale udało nam się zapewnić pewną obsadę zgodnie z kwalifikacjami. To jest bardzo ważne — oznajmia Krzemiński.

W szkołach podstawowych w Ciechanowie pracuje ponad 300 pedagogów szkolnych.

Nauczycielskie wakaty w Radomiu

Brak nauczycieli przedmiotów zawodowych i wychowania przedszkolnego to problem, z którym przed nowym rokiem szkolnym mierzy się radomska oświata. Dyrektorzy szkół starają się zapobiec kryzysowi i m.in. zachęcają pedagogów — emerytów do powrotu do pracy.

Wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska uspokaja, że uczniowie i rodzice nie powinni mieć powodów do obaw.

— Nie są to problemy czy bariery, które w jakikolwiek sposób zakłócą rozpoczęcie nowego roku szkolnego, czy w ogóle ten rok szkolny, który jest przed nami. Dyrektorzy sygnalizują problem, natomiast poszukiwanie takich nauczycieli po prostu trwa dłużej. Czwartego września obsada adekwatna do potrzeb w naszym systemie oświaty będzie zapewniona — tłumaczy Kalinowska.

Ilu nauczycieli brakuje, nie wiadomo, bo wielu z nich decyduje się na pracę w więcej niż jednej szkole.

