Emerytowany ksiądz oskarżony. Miał wykorzystywać seksualnie małoletniego Cyryl Skiba 29.12.2023 13:21 Emerytowany ksiądz miał wykorzystywać seksualnie nieletniego. Jest akt oskarżenia wobec 80-letniego Leona Cz. Do tego zdarzenia miało dojść w Pionkach między wrześniem a listopadem 2012 roku. – Chodzi o czyn polegający na doprowadzeniu małoletniego poniżej 15. roku życia do innej czynności seksualnej – mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury okręgowej.

Ksiądz oskrżony (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Emerytowany kapelan Leon Cz. został oskarżony w związku z wykorzystywaniem seksualnym nieletniego.

– Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu skierowała do sądu w Kozienicach akt oskarżenia przeciwko 80-letniemu mężczyźnie. Jest to emerytowany kapelan, któremu zarzuca się popełnienie przestępstwa. Jest to czyn polegający na doprowadzeniu małoletniego poniżej 15. roku życia do innej czynności seksualnej – mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.

Sprawa wyszła na jaw w maju tego roku, gdy ksiądz został zaatakowany przez 18-latka, który usłyszał w tej sprawie zarzuty.

– Postępowanie to zostało zainicjowane materiałami wyłączonymi z innego śledztwa. Było to postępowanie dotyczące zdarzenia, do którego doszło na początku maja. 18-letni mieszkaniec Pionek zaatakował wówczas i uderzył 80-letniego kapelana, zadając mu uderzenie w okolicę lędźwiową pleców – podaje Borkowska.

Akt oskarżenia w tej sprawie, jak przekazała nam prokuratura, jest już w sądzie.

Duchownemu grozi do 12 lat więzienia. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

