Na 10 miesięcy zostawił w domu sześć kotów bez opieki. 26-latek z Radomia w areszcie Iwona Rodziewicz-Ornoch 29.06.2023 12:48 Mężczyzna z Radomia zostawił sześć kotów bez dostępu do wody i jedzenia na prawie dziesięć miesięcy. Truchła zwierząt były w stanie daleko posuniętego rozkładu. Znaleziono je po tym, jak sąsiedzi zaczęli się skarżyć na fetor. 26-latek trafił do aresztu, grozi mu do pięciu lat więzienia. — Koty były w tragicznych warunkach bytowych, co skutkowało ich śmiercią — mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.

Mężczyzna zostawił sześć kotów na dziesięć miesięcy bez dostępu do wody i jedzenia (autor: pexels)

Reporterka Radia dla Ciebie dowiedziała się, że w kamienicy przy ulicy Moniuszki w Radomiu znaleziono – po prawie dziesięciu miesiącach – truchła kotów. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak mieszkańcy zaczęli się skarżyć na przykre zapachy wydobywające się z mieszkania sąsiada.

Jak podaje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska, gdy fetor stał się nie do zniesienia, powiadomiono służby.

— Po wejściu do mieszkania okazało się, że znajdują się tam zwłoki sześciu kotów, które były w stanie daleko posuniętego rozkładu. Osoba, która wynajmowała to mieszkanie to 26-letni mieszkaniec Radomia. Kilka miesięcy temu, we wrześniu pozostawił zwierzęta bez opieki i zamknął mieszkanie — informuje Borkowska

Znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem

Zwierzęta zostały pozostawione bez jedzenia, wody i jakiejkolwiek opieki.

— Koty były w tragicznych warunkach bytowych, co skutkowało ich śmiercią. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami, co w efekcie doprowadziło do ich śmierci — dodaje Borkowska

Mężczyzna trafił do aresztu, w którym spędzi najbliższe dwa miesiące. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Podczas składania lakonicznych wyjaśnień zaprzeczył, że znęcał się nad zwierzętami.

