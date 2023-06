Podpalacze pocisku spod Radomia staną przed sądem. Grozi im do 8 lat więzienia

Trzech mężczyzn stanie przed sądem za podpalenie i detonację pocisku pod Radomiem. Podejrzanym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Do detonacji pocisku doszło w ubiegłą niedzielę w miejscowości Wojsławice w gminie Gózd. Podejrzani wykopali pocisk z ziemi, włożyli go do garnka i podpalili.