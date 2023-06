Przestraszył się i oddalił się na 15 km od stada. Kucyk biegał po ulicy w Radomiu RDC 28.06.2023 10:02 Przestraszony kucyk biegał w środę rano po jednej z ulic Radomia pośród przejeżdżających obok samochodów. Uciekł w nocy z odległej o 15 km miejscowości Gzowice. Konia zauważył jadący na służbę policjant. Mundurowi zajęli się zwierzęciem do czasu przyjazdu właściciela.

Przestraszył się i oddalił się na 15 km od stada. Kucyk uciekinier biegał po ulicy w Radomiu (autor: Policja w Radomiu)

Do nietypowej sytuacji doszło ok. godz. 5.30 na ulicy Kozienickiej w Radomiu. - Biegającego środkiem drogi konia zauważył jadący na służbę policjant; zatrzymał się, dogonił zwierzę i wezwał do pomocy patrol policji – przekazała sierż. szt. Dorota Wiatr-Kurzawa z radomskiej policji.

Po kilkunastu minutach na miejsce przybył właściciel i oświadczył, że w nocy 8-letni kucyk o imieniu Juta prawdopodobnie przestraszył się czegoś i oddalił się od stada. Zwierzę przebyło 15 km z miejscowości Gzowice do Radomia.

- Na szczęście nic mu się nie stało. Zmęczone, przestraszone, ale całe i zdrowe zwierzę przekazano właścicielowi, którego pouczono o prawidłowym zabezpieczeniu swojego podopiecznego przed kolejną ucieczką – przekazała policjantka