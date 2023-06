Ranny pod koniec kwietnia bielik dziś odzyskał wolność RDC 27.06.2023 16:50 Orzeł bielik, który pod koniec kwietnia ranny został znaleziony przez pracowników siedleckiego nadleśnictwa, dzisiaj po południu odzyskał wolność. Ptaka wypuszczono na terenie gminy Zbuczyn w powiecie siedleckim. – Na szczęście od samego początku widać było, że będzie lotny – mówi Katarzyna Łochowska z ośrodka rehabilitacji „Ptasi azyl” w Warszawie, w którym bielika leczono.

4 Bielik odzyskał wolność (autor: RDC)

Ranny pod koniec kwietnia orzeł bielik odzyskał pełnię zdrowia. Po kilkutygodniowej rehabilitacji w ptasim azylu został wypuszczony na wolność.

– Na szczęście od samego początku widać było, że będzie lotny. Trochę obawialiśmy się o jego nogi, bo na początku nie do końca używał szponów, ale z czasem przekonaliśmy go do tego i zaczął rozszarpywać coraz większe ofiary, a dzięki temu możemy go teraz z czystym sumieniem wypuścić – mówi Katarzyna Łochowska z ośrodka „Ptasi azyl” w Warszawie.

Jednak za powrót na łono natury bielik musiał zapłacić swoją prywatnością. Ptak został wyposażony w specjalny nadajnik.

– Korzystając z okazji, założyliśmy mu loger, żeby wiedzieć, jak wygląda jego migracja, gdzie się porusza i gdzie zbuduje swoje gniazdo, by się osiedlić. Wokół Siedlec mamy kilka stref bielików, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie wyglądało w jego przypadku – mówi Maciej Omelaniuk z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Rannego bielika znalazł pod koniec kwietnia leśniczy siedleckiego nadleśnictwa. Ptak miał obrażenia lewego skrzydła i lewej nogi. Najprawdopodobniej zaatakowała go para bielików, na których terytorium wleciał.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA