Koty z grypą ptaków także w Warszawie? Naukowcy przebadają 10 próbek ze stolicy Iwona Rodziewicz-Ornoch 27.06.2023 12:14 Nagłe zgony kotów już także w Warszawie. Na 10 próbek czeka Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Ostatnio wirus grypy ptaków znaleziono w próbkach pobranych od padłych kotów z Poznania, Trójmiasta i Lublina.

Koty z grypą ptaków także w Warszawie? Naukowcy przebadają 10 próbek ze stolicy (autor: pixabay)

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach przebada próbki dziesięciu nagle padłych kotów z Warszawy. Ostatnio u czworonogów z innych miast w Polsce wykryto wirusa grypy ptaków.

- Prowadzimy szeroko zakrojone badania - mówi RDC prof Katarzyna Domańska-Blicharz. - Mamy potwierdzenie, że takie próbki trafią do nas z Warszawy. Z moich informacji wynika, że otrzymamy próbki od 10 kotów. Opracowaliśmy szczegółowy formularz dotyczący każdego kota, w którym pytamy, czy to jest kot wychodzący, w jakim wieku, jakie miał objawy, co jadł, z czym się stykał - wyjaśnia.



- U większości przebadanych kotów w Puławach potwierdzono wirusa grypy H5N1, czyli szczepu wirusa ptasiej grypy - dodaje profesor. - Wstępne badania wirusa wskazuje, że jest on podobny do wirusów, które w tym sezonie notowaliśmy u ptaków dzikich, ale nie mew, tylko głównie łabędzi czy krzyżówek, ale także i u drobiu - tłumaczy.





Koty, u których stwierdzono wirusa H5N1, były zarówno wychodzące, jak i niewychodzące. Jadły karmę suchą, ale i były dokarmiane surowym mięsem. Naukowcy zalecają przed kontaktem ze swoim pupilem mycie rąk i utrzymywanie, jeśli to możliwe, kotów w domach.

