Sanepid zbada wodę w zalewie Muchawka. Odłowiono tysiące martwych ryb

Sprawą śniętych ryb w zalewie Muchawka w Siedlcach zajmie się sanepid — zbada wodę pod kątem bakteriologicznym. Od piątku odłowiono już tysiące martwych ryb. W akcję zaangażowani byli także żołnierze z 18. Dywizji Zmechanizowanej. Do 25 września obowiązuje zakaz połowu. Władze miasta apelują dodatkowo o niewchodzenie do wody do czasu wyjaśnienia sprawy.