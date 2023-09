Szpital w Siedlcach rozwija się robotycznie. Będzie więcej operacji z da Vincim Olga Kwaśniewska 12.09.2023 13:41 W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach będzie więcej operacji z robotem da Vinci. Placówka rozwija zabiegi robotyczne. Efektem jest program szkoleniowy finansowany przez samorząd Mazowsza, który docenił szpital z Siedlec. To stąd doświadczeni lekarze będą prowadzić kursy dla innych medyków.

Da Vinci (autor: RDC)

Od dwóch operacji tygodniowo do dwóch dziennie. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach rozwija operacje robotyczne.

DaVinci pracuje przy zabiegach z urologii, ginekologii i chirurgii onkologicznej z coraz większą wydajnością. Teraz tych procedur będzie jeszcze więcej, bo NFZ podniósł limity tych świadczeń — cieszy się prezes zarządu Marcin Kulicki.

— Doczekaliśmy się po kilku latach, że procedury robotyczne dostrzegł NFZ i je wycenił. Zawsze to jest krok do przodu i nie chodzi tutaj o parę groszy, ale o idee. Przez to robotyka będzie w Polsce, w medycynie się rozwijała autentycznie. Na przestrzeni tych ostatnich lat, jak się u nas pojawił robot, w Polsce przybyło ich ponad dwadzieścia — mówi Kulicki.

Droga do zdobycia doświadczenia

Do tej pory operacje robotyczne odbywały się w ograniczonym zakresie, bo limity NFZ były niskie. Prezes zarządu przyznaje, że mimo to kładziono nacisk na doświadczenie, przez co umowy były przekraczane.

— Staraliśmy się tworząc trzy drużyny robotyczne, czyli: chirurgia onkologiczna, ginekologia i urologia, ten robot pracował każdego dnia. Jest to kwestia oczywiście pewnej wprawy, gdzie w tych rozwiniętych ośrodkach robotycznych, robotem się robi trzy operacje dziennie. My przechodzimy do dwóch operacji dziennie — oznajmia.

Siedlecki szpital wojewódzki jest jednym z liderów operacji robotycznych na Mazowszu. Decyzją samorządu Mazowsza lecznica, wspólnie z międzyleską, będą prowadzić szkolenia dla lekarzy. Koszt programu to ok. 9 mln zł.

