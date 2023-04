Łóżka dla rodziców małych pacjentów oddziału pediatrycznego w szpitalu wojewódzkim Olga Kwaśniewska 04.04.2023 14:50 Wygodne, składane i łatwe do dezynfekcji łóżka dla rodziców trafiły na oddział pediatryczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Ufundowała je Fundacja Ronalda McDonalda. Ordynator Paulina Mikulska przyznaje, że te dziesięć łóżek to dla oddziału ogromne wsparcie.

3 Nowe łóżka dla rodziców na oddziale pediatrycznym szpitala wojewódzkiego w Siedlcach (autor: RDC)

Łóżka dla rodziców czuwających przy swoich dzieciach pojawiły się na oddziale pediatrycznym szpitala wojewódzkiego w Siedlcach.

– Rodzice najczęściej chcą przebywać ze swoim dzieckiem na oddziale, które boi się być same. Stąd obecność rodziców jest tak ważna. Mamy bardzo mało pobytów jednodniowych, najczęściej są to pobyty kilkudniowe, więc musimy zapewnić rodzicom miejsce do spania – mówi ordynator Paulina Mikulska.

Łóżka to dar Fundacji Ronalda McDonalda.

– Ono ma przede wszystkim doskonały wymiar, mała mama i duży tata świetnie się na nim wyśpią. Po rozłożeniu otrzymujemy idealnie płaską powierzchnię. Każdy rodzic, który kiedykolwiek spał na krześle lub rozkładanym fotelu w szpitalu, będzie wiedział, dlaczego ta różnica jest tak fundamentalnie ważna dla komfortu snu. W środku jest wygodny materac z bardzo wygodnej pianki o odpowiedniej wysokości – mówi prezes polskiego zarządu Fundacji Katarzyna Rodziewicz.

Pojawienie się łóżek bardzo doceniają rodzice małych pacjentów.

– Dobrze, aby rodzice podczas czuwania przy dziecku mieli możliwość na chwilę odpoczynku. Takie coś powinno być przy łóżku każdego dziecka. Jest to taka chwila, kiedy mamy możliwość na regenerację – mówi jedna z mam.

Wcześniej na oddział pediatryczny podobne łóżka przekazała m.in. Fundacja WOŚP. W sumie jest ich już 20.

W całej Polsce Fundacja Ronalda McDonalda przekazała do szpitali ponad 950 łóżek dla rodziców.

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/PA