Rozbudowa Siedleckiego Centrum Onkologii wstrzymana. Lecznica bez dofinansowania

Nie będzie 225 mln zł na rozbudowę Siedleckiego Centrum Onkologii. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach nie dostał finansowania na tak duży projekt. Teraz lecznica musi go podzielić na dwa mniejsze zadania. Pierwsze to budowa trzeciego reaktora do radioterapii, a drugie to stworzenie ośrodka medycyny nuklearnej. Szpital liczy na programy finansowe z KPO lub rządowe dotacje celowe.