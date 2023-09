Śnięte ryby w zalewie Muchawka w Siedlcach. Wojsko pomaga w wyławianiu Beata Głozak 11.09.2023 10:14 Żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej pomagają w wyławianiu śniętych ryb z siedleckiego zalewu Muchawka. W akcję zaangażowani są wędkarze, strażacy oraz straż rybacka. Prawdopodobną przyczyną problemu jest zbyt duża ilość tlenu w wodzie. Władze miasta czekają na wyniki próbek wody. Do 25 września obowiązuje zakaz połowu ryb.

Od czterech dni trwa wyławianie śniętych ryb z zalewu Muchawka. Urząd miasta czeka na wyniki wody z siedleckiego zalewu. Próbki pobrał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz siedleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Mariusz Myrcha z urzędu miasta przekazuje, że prawdopodobną przyczyną śniętych ryb nie jest działanie człowieka, a natury.

— Najprawdopodobniej przedstawiciele rybactwa śródlądowego z Olsztyna byli na miejscu i pobrali próbki wody oraz próbki ryb. Jest zbyt duża ilość tlenu w wodzie. Pierwszy raz słyszeliśmy o czymś takim. Będziemy czekali na próbki GIOŚ-u, które potwierdzą wyniki badań — tłumaczy Myrcha.

Żołnierze razem z wędkarzami

Dzisiaj do akcji włączyli się żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jak podkreśla Myrcha, do tej pory w wyławianiu śniętych ryb brali udział wędkarze, strażacy i straż rybacka.

— Dzisiaj ma nas wspierać wojsko w zbieraniu ryb, bo większość wędkarzy pracuje. Będą oddelegowani żołnierze, którzy pomogą nam pobierać te śnięte ryby. Jest też motorówka od przedstawicieli wędkarzy, którzy też zbierają śnięte ryby, szczególnie od strony trzciny, gdzie jest problem z dojściem — mówi Myrcha.

Do 25 września obowiązuje zakaz połowu ryb. Władze miasta apelują dodatkowo o niewchodzenie do wody do czasu wyjaśnienia sprawy.

Źródło: RDC Autor: Beata Głozak, Aneta Borkowska/JD