Przy łóżku tylko jedna osoba. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wprowadza ograniczenia Olga Kwaśniewska 04.10.2024 12:49 W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń grypą oraz koronawirusem Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wprowadza ograniczenia w odwiedzinach pacjentów. W razie konieczności będą one zaostrzane. — Ograniczenia wprowadzamy dla dobra naszych pacjentów — mówi lekarz i prezes spółki Mariusz Mioduski.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wprowadza ograniczenia (autor: FB/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im św Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o o)

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wprowadza ograniczenia w odwiedzinach pacjentów. Ma to związek ze zwiększoną liczbą zakażeń grypą i koronawirusem na terenie placówki.

— Ograniczenia dotyczą liczby odwiedzających osób. Są to dwie osoby u jednego pacjenta. Jednocześnie przy łóżku może przebywać tylko jedna. Dodatkowo czas odwiedzin jest pomiędzy 14 a 16 — mówi lekarz i prezes spółki Mariusz Mioduski.

Dodatkowo lekarze zalecają odwiedziny w maseczkach ochronnych i częstą dezynfekcję dłoni.

— Takie ograniczenia wprowadzamy dla dobra naszych pacjentów. Co do czasu ich obowiązywania, to będzie to związane z rozwojem sytuacji epidemiologicznej na terenie Polski, na terenie naszego miasta, na terenie szpitala — wyjaśnia Mioduski.

W razie konieczności ograniczenia w odwiedzinach będą zaostrzane.

