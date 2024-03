Niekontrolowany wystrzał w komendzie w Radomiu. Będą postępowania dyscyplinarne Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.03.2024 12:36 Wobec dwóch funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu zostaną wszczęte postępowania dyscyplinarne. Zakończyły się czynności wyjaśniające w sprawie niekontrolowanego wystrzału z broni palnej. Jak się dowiedzieliśmy, przeprowadzone zostaną również dwie rozmowy dyscyplinujące z policjantami, którzy nie zareagowali na nieetyczne zachowanie innych funkcjonariuszy.

Niekontrolowany wystrzał w Komendzie Wojewódzkiej Radomiu (autor: Rafał T / fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Po niekontrolowanym wystrzale z broni palnej w Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu zostaną wszczęte postępowania dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy.

Rzecznika mazowieckiej komendy policji Katarzyna Kucharska przekazała nam, że wobec dwóch innych funkcjonariuszy, którzy nie zareagowali na nieetyczne zachowanie kolegów, zostaną przeprowadzone rozmowy dyscyplinujące.

— Dwóch funkcjonariuszy, wobec których wszczęte będzie postępowanie dyscyplinarne, miało bezpośredni związek z tym zdarzeniem. Policjanci, z którymi przeprowadzone będą rozmowy dyscyplinujące, nie zareagowali na nieetyczne zachowanie innych funkcjonariuszy — przekazuje Kucharska.

Niekontrolowany wystrzał

Do niekontrolowanego wystrzału z broni palnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu doszło na początku stycznia tego roku.

— Do niekontrolowanego wystrzału doszło z broni prywatnej, którą funkcjonariusz przyniósł z samego rana do pracy. Nie mogę powiedzieć na tę chwilę nic więcej na temat poczynionych ustaleń, ponieważ wszczęte są postepowania dyscyplinarne. To, co ustalono w trakcie czynności wyjaśniających, wchodzi już w zakres prowadzonego postępowania i nie mogę przekazywać dokładnych ustaleń — informuje Kucharska.

Jak ustaliło Radio dla Ciebie, w wyniku wystrzału doszło do przestrzelenia ściany. Nikt nie odniósł obrażeń.

Policjant, któremu wystrzeliła broń, ma wieloletni staż pracy. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu pracował od kilku lat.

Czytaj też: Pół tysiąca mieszkań komunalnych w Radomiu? List intencyjny podpisany