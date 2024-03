Pół tysiąca mieszkań komunalnych w Radomiu? List intencyjny podpisany Anna Orzeł 05.03.2024 22:03 Radom zamierza inwestować w mieszkania komunalne. W planach jest budowa 500 lokali. Samorząd podpisał w tej sprawie list intencyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości, a potem przystąpi do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Mazowsze.

Pół tysiąca mieszkań komunalnych w Radomiu? Jest list intencyjny (autor: Anna Wroblewska/UM Radom)

Radom planuje budowę 500 mieszkań komunalnych. Samorząd podpisał w tej sprawie list intencyjny z Krajowym Zasobem Nieruchomości, a potem przystąpi do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Mazowsze.

- Tanie mieszkania na wynajem mają zatrzymać młodych radomian w rodzinnym mieście, a jemu samemu dać szansę na rozwój - tłumaczy prezydent Radomia Radosław Witkowski. - Planujemy tutaj zrealizować projekt przy ulicy Fundowicza, to jest róg z ulicą Porucznika Ostrego i tam mamy szansę na wybudowanie kolejnych 90 mieszkań o powierzchni od 25 do 80 metrów kwadratowych. To jest pierwszy krok - mówi.





- Podpisanie listu intencyjnego to początek współpracy - zapewnia prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz. - Kolejnym krokiem jest zawiązanie spółki SIM Mazowsze, w następnym etapie gmina miejska Radom będzie do tego SIM-u przystępować jako udziałowiec. Wówczas będzie przygotowana oczywiście dokumentacja projektowa, przeprowadzony nabór, no i przystąpienie do realizacji inwestycji - wyjaśnia.



W tej chwili w Radomiu powstaje 90 tanich mieszkań na wynajem. Partnerem samorządu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj też: Dom opiekuńczo-mieszkalny dla osób niepełnosprawnych powstaje w Radomiu