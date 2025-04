Symbol Ustronia znika z osiedla. Kładka piesza zostanie przebudowana

Symbol radomskiego osiedla Ustronie, czyli kładka piesza przy ul. Sandomierskiej zostanie rozebrana. W jej miejsce ma powstać nowe bezpieczne przejście. Zanim jednak to się stanie, mieszkańcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. – Często tak przechodzę, to będzie problem, ale jak potem ma być bezpieczniej, to super, czekamy z niecierpliwością – powiedzieli naszemu reporterowi mieszkańcy.