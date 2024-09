Zabytkowa łaźnia Fabryki Broni z szansą na generalny remont. Jest nowy właściciel Wojciech Kowalczewski 03.09.2024 04:41 Zaniedbana i popadająca w ruinę zabytkowa łaźnia Fabryki Broni w Radomiu zostanie wyremontowana. – To dobrze, że ktoś się za to nareszcie wziął – powiedzieli reporterowi Polskiego Radia RDC zadowoleni z zapowiadanych zmian mieszkańcy.

2 Zabytkowa łaźnia Fabryki Broni (autor: RDC)

Do radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zgłosił się nowy właściciel zabytkowej łaźni Fabryki Broni.

– Otrzymaliśmy zawiadomienie od nowego właściciela, że nabył budynek właśnie na Plantach. Właściciel zgłosił się do nas i wystąpił o podanie wytycznych konserwatorskich do wykonania projektu remontu kapitalnego budynku, czyli są to zamierzenia dość poważne – mówi kierownik delegatury Witold Bujakowski.

Radomianie, szczególnie mieszkańcy Plant, cieszą się, że zabytek w końcu zostanie odnowiony.

Delegatura Mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków przedstawi nowemu właścicielowi zalecenia konserwatorskie w ciągu 2–3 tygodni.

