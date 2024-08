Emisja obligacji w Radomiu. Ekspert: To normalna procedura, ale ten dług trzeba później spłacić Adam Abramiuk 29.08.2024 13:14 Radni Radomia zgodzili się na emisję obligacji na kwotę 130 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczane na spłatę kredytów zaciągniętych na inwestycje czy zakup karetek dla miejskiego szpitala. Jak tłumaczy RDC ekonomista dr Artur Bartoszewicz - „Jest to mechanizm zadłużania miasta, ale z punktu widzenia pozyskania środków na rynku jest to źródło finansowania realizowane przez wiele miast”.

Sesja rady miasta w Radomiu (autor: UM Radom)

„Zadłużenie miasta to normalna procedura, ale ten dług trzeba później spłacić” - ekonomista komentuje decyzję radnych Radomia, którzy przyjęli uchwałę o emisji obligacji na kwotę 130 mln zł.

W uzasadnieniu projektu prezydent miasta podkreślał, że pieniądze mają być przeznaczane na spłatę kredytów zaciągniętych na inwestycje czy zakup karetek dla miejskiego szpitala. Łącznie to nieco ponad 26 mln zł. Pozostałą kwotę miasto chce przeznaczyć na inne inwestycje. To spotkało się z krytyką ze strony opozycji.

- Radom musi teraz przekonać inwestorów, żeby kupili obligacje, które później miasto będzie musiało spłacić - mówi ekonomista Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Artur Bartoszewicz.

- Oczywiście, że jest to mechanizmem zadłużania miasta, ale z punktu widzenia pozyskania środków na rynku jest to źródło finansowania realizowane przez wiele miast, wiele samorządów w Polsce. Nie jest to lot na Marsa, jest to normalna procedura, jeżeli inwestorzy uznają, że warto takie źródło finansowania objąć i pożyczyć de facto miastu w perspektywie pieniądze po to, żeby ono się rozwijało - mówi Bartoszewicz.

Miasto ma wykupić obligacje w ciągu 12 lat.

Uchwała o emisji obligacji

Najprawdopodobniej we wrześniu na konto Radomia trafi 130 milionów złotych. Pieniądze pochodzić będą z emisji obligacji przychodowych. Zgodzili się na to miejscy radni.

- To decyzja, która ma ogromne znaczenie dla samorządowych finansów - tłumaczy skarbnik miasta Sławomir Szlachetka. - Zadłużenie, oczywiście zobowiązania zostają, natomiast pod względem wskaźnikowym, pod względem traktowania tego zadłużenia w budżecie jest to dla nas dużo korzystniejsze, ponieważ wyłącza te kwoty ze wskaźników, umożliwiając nam zwiększenie możliwości pożyczkowych, jak i też zabezpieczenia wkładów własnych w pozyskiwane środki zewnętrzne - mówi.



Radni niejednomyślni ws. obligacji

Zdaniem przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Artura Standowicza, emisja obligacji nie poprawi złej sytuacji finansowej miasta.

- Kolejne zadłużenie miasta Radomia, kolejne obciążenie na kolejne lata, które będzie generowało straty po stronie miasta. Ja, tak samo jak i Klub Prawa i Sprawiedliwości, stoimy na stanowisku, że przede wszystkim trzeba uporządkować na początek finanse miasta Radomia, wprowadzić plan naprawczy dla finansów miasta Radomia, a potem ewentualnie sięgać po kolejne zadłużenie - wskazuje.



- Dzisiejsza decyzja o emisji obligacji była jedynie formalnością - mówi natomiast radny Kazimierz Woźniak. - Emisja obligacji wynika z przyjętego projektu budżetu Miasta Radomia na 2024 rok. Obligacje są najtańszą formą finansowania funkcjonowania gmin - wskazuje.



Blisko trzydzieści milionów złotych pochodzących z emisji obligacji przeznaczonych zostanie na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Czytaj też: MZDiK w Radomiu o budowie nowych wiaduktów: Jest już najważniejszy element