Gala freak fightów nie odbędzie się także w Radomiu. „Nie ma miejsca na szerzenie mowy nienawiści” Iwona Rodziewicz-Ornoch 22.04.2025 17:22 W Radomiu nie odbędzie się gala freak fightów „PRIME SHOW MMA”. Umowa z organizatorem dotycząca udostępnienia hali Radomskiego Centrum Sportu na potrzeby wydarzenia została wypowiedziana. „Nie ma miejsca na prezentowanie postaw ksenofobicznych i szerzenie mowy nienawiści” — poinformował prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Radomskie Centrum Sportu (autor: UM Radom/ Ł. Wójcik)

Wzbudzająca wielkie kontrowersje gala freak fightów „PRIME SHOW MMA” nie odbędzie się także w Radomiu.

Prezydent miasta poinformował dzisiaj, że umowa z organizatorem dotycząca udostępnienia hali Radomskiego Centrum Sportu na potrzeby tej imprezy została wypowiedziana.

„W Radomiu nie ma miejsca na prezentowanie postaw ksenofobicznych i szerzenie mowy nienawiści” — napisał Radosław Witkowski.

Przeniesienie gali z Torunia do Radomia

Początkowo gala freak fightów, która zdaniem wielu osób słynie z wulgarności i zachowań patologicznych, miała odbyć się w Toruniu. Władze miejskiej hali miejskiej rozwiązały jednak umowę na organizację wydarzenia.

Organizatorzy gali poinformowali w ubiegły piątek, że wydarzenie odbędzie się 17 maja w Radomiu.

„Z przyczyn niezależnych od nas gala zostaje przeniesiona do Radomia – konkretnie do Radomskiego Centrum Sportu! To właśnie tam stworzymy razem historię i przypomnimy, co znaczy hasło: MAKE DYMY GREAT AGAIN!” — napisano na profilu Prime Show MMA.

Na liście uczestników znajdowały się osoby, których działalność w przestrzeni publicznej nacechowana jest wulgarnością, mową nienawiści, nawoływaniem do przemocy czy dyskryminacji m.in. w związku z wyznawaną religią.

Wśród osób, które miały bić się na tej gali znalazły się osoby, które wiele lat spędziły w więzieniu, a także tzw. patostreamerzy

