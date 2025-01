Mazowsze przygotowuje się na 33. Finał WOŚP. Ile osób zgłosiło się do wolontariatu? RDC 19.01.2025 14:06 Już za tydzień 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej. W Radomiu datki do puszek będzie zbierać 350 wolontariuszy, a w Płocku blisko 500. — Są uczniowie, są studenci, są też osoby zbierające ze swoimi dziećmi, które dzięki Orkiestrze odzyskały zdrowi — mówi wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku Tomasz Cybulski.

33. Finał WOŚP już za tydzień (autor: UM Radom/Łukasz Wójcik/zdjęcie archiwalne)

W niedzielę 26 stycznia odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcję włączyły się miasta na Mazowszu. W Polskim Radiu RDC sprawdziliśmy, ile osób zgłosiło się do tegorocznego wolontariatu w Radomiu i Płocku.

„Wielkie granie” w Radomiu

Podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Radomiu pieniądze zbierać będzie 350 wolontariuszy.

Od ponad dwóch dekad za organizację imprezy odpowiada Hufiec ZHP Radom Miasto. Szefem sztabu jest Bartosz Bednarczyk.

— Od godziny 14:00 do 20:30 będzie trwał koncert z bardzo pięknym radomskim brzmieniem. O 20:00 wspólne „Światełko do nieba”. Tegorocznemu koncertowi będzie towarzyszyło miasteczko służb mundurowych, które licznie włączyły się w tym roku w akcję — zapowiada Bednarczyk.

Od lat Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspiera radomski samorząd.

— Rok temu nasze miasto, my radomianie, pobiliśmy rekord. Zebraliśmy ponad 620 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że ten rekord uda się pobić także w tym roku. Ale to nie o rekordy chodzi. Chodzi o to, że jesteśmy w tym dniu wszyscy razem i że łączy nas po prostu pomaganie. A Radom to miasto ludzi o absolutnie wielkich sercach — mówi wiceprezydent miasta Marta Michalska-Wilk.

Ważnym elementem imprezy jest bieg „Policz się z cukrzycą”. Zapisy prowadzi Stowarzyszenie „Biegiem Radom”.

Płock gotowy na Finał WOŚP

Podczas 33. finału WOŚP blisko 500 wolontariuszy z Płocka będzie prosiło o datki do kolorowych puszek. Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Tomasz Cybulski podkreśla, że zainteresowanie jest duże.

— Są uczniowie, są studenci, są też osoby zbierające ze swoimi dziećmi, które np. dzięki Orkiestrze odzyskały zdrowie. Mamy też takie osoby, które na własnej skórze doświadczyły tego, że Orkiestra jest potrzebna i sprzęt od Orkiestry również do Płocka trafia — mówi Cybulski.

Pieniądze można wpłacać także do wirtualnych skarbonek. Na allegro trwają już aukcje gadżetów. W sobotę 25 stycznia we wszystkich płockich galeriach handlowych odbędą się kiermasze charytatywne.

W Płocku nie zabraknie również koncertów. Zastępca dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki Małgorzata Grabowska-Panek informuje, że repertuar będzie bardzo zróżnicowany. Muzyczne wydarzenie rozpocznie się o 15:30 od hymnu WOŚP.

— Zespół Verres, Dawid Verres jest to płocczanin, raper, dziennikarz, scenarzysta. O godzinie 16:30 na scenie pojawi się już Nocna Zmiana Bluesa,17:30 Francis Tuan i na zakończenie 18:30 występ Chłopców z Placu Broni — wymienia Grabowska-Panek.

O 19:40 w Orlen Arenie rozpocznie się licytacja tortu. O 20:00 „Światełko do nieba”, czyli pokaz świateł laserowych, zakończy 33. finał WOŚP.

Podczas 32. finału w ubiegłym roku wolontariusze zebrali w Płocku do puszek blisko 570 tys. zł.

W Finał WOŚP włącza się też Polskie Radio RDC. Można wylicytować spotkanie z autorem audycji „Na psa urok” Karolem Kosiorowskim.

