Jutro rusza Festiwal „Opętani Literaturą”. Co jest hasłem tegorocznej edycji? Anna Orzeł 07.09.2024 15:46 (na)RODZINY to hasło tegorocznego Festiwalu „Opętani Literaturą”, który rozpocznie się w niedzielę we Wsoli i w Radomiu. Organizatorami są Muzeum Witolda Gombrowicza i radomski samorząd, a jej patronem — Rita Gombrowicz, żona nieżyjącego pisarza. Towarzyszy on Nagrodzie Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Podczas festiwalu odbywają się m.in. spotkania z pisarkami i pisarzami nominowanymi do tej Nagrody, spotkania literackie, wykłady i koncerty.

Festiwal „Opętani literaturą” już w niedzielę (autor: Dominik Musialek/ Muzeum Witolda Gombrowicza/ FB)

Zwieńczeniem festiwalu będzie przyznanie pisarzowi, który zadebiutował rok wcześniej, Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Kurator muzeum we Wsoli Tomasz Tyczyński podkreśla, że cały tydzień poprzedzający galę wypełniony zostanie spotkaniami, dyskusjami i koncertami.

— Hasłem wywoławczym są (na)RODZINY. Jesteśmy w roku Gombrowicza, 120. rocznica urodzin Gombrowicza i ten nasz festiwal się w cykl wydarzeń z tym związanych wpisuje. Będziemy rozmawiać o rodzinie, która jest w literaturze jednym z najważniejszych tematów, a dla debiutantów szczególnie istotnym — mówi Tyczyński.

Olbrzymi potencjał Muzeum Witolda Gombrowicza

Zdaniem wicemarszałka Mazowsza Rafała Rajkowskiego, instytucja, która ma taki dorobek artystyczny i znakomicie sobie radzi, zasługuje na autonomię.

— Muzeum Gombrowicza ma swój olbrzymi potencjał, który rozwijał przez lata i dzisiaj, będąc oddziałem Muzeum Literatury, jest trochę zepchnięty do narożnika. Chcielibyśmy, żeby ten rozwój tej instytucji kultury, we właściwy sposób, nie tylko pod względem inwestycyjnym, ale również miał możliwość samodecydowania o przyszłości — podkreśla Rajkowski.

Zwycięzca konkursu literackiego otrzyma 40 tysięcy złotych, statuetkę i lornetkę.

Program festiwalu

Festiwal rozpocznie się w niedzielę, 8 września w muzeum we Wsoli spotkaniem z Jakubem Nowakiem, ubiegłorocznym laureatem Nagrody Gombrowicza. Po spotkaniu odbędzie się koncert Kuby Sienkiewicza, wokalisty, gitarzysty, autora tekstów, lidera zespołu Elektryczne Gitary.

8 września, niedziela, godz. 17.00 (Wsola, Muzeum Witolda Gombrowicza)

ZABIJANIE SIENKIEWICZA – z Jakubem Nowakiem, laureatem Nagrody Gombrowicza 2023 rozmawia Robert Utkowski.

Kuba Sienkiewicz – koncert

9 września, poniedziałek, godz. 18.00 (Wsola, Muzeum Witolda Gombrowicza)

OPĘTANI CZYTANI – Maria Pakulnis, z aktorką rozmawia Łukasz Maciejewski

10 września, wtorek, godz. 18.00 (Radom, Miejska Biblioteka Publiczna)

SIŁA KOMPLEKU URODZENIA – Zwrot ludowy i polskie „przeklęte problemy” – Roch Sulima – esej mówiony

11 września, środa, godz. 18.00 (Radom, Miejska Biblioteka Publiczna)

RODZINNE PRAWDY I FIKCJE – z Elizą Kącką, autorką książki „Wczoraj byłaś zła na zielono” rozmawia Monika Ochędowska

12 września, czwartek, godz. 18.00 (Radom, Miejska Biblioteka Publiczna)

ŹLE URODZENI? Czy i jak uczyć Polski w szkole? – Michał Friedrich, Aleksandra Korczak, Jan Wróbel, Anna Spólna (moderator)

13 września, piątek, godz. 19.00 (Radom, Miejska Biblioteka Publiczna)

TAK RODZĄ SIĘ PISARZE – Iwona Bassa, Grzegorz Bogdał, Katarzyna Groniec, Barbara Klicka, Aleksandra Tarnowska – z nominowanymi do Nagrody Gombrowicza rozmawia Maciej Robert

14 września, sobota, godz. 17.00 (Radom, Zespół Szkół Muzycznych)

OGŁOSZENIE LAUREATA Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

AGA ZARYAN ŚPIEWA „Polskie piosenki”

Na Galę Nagrody obowiązują bezpłatne wejściówki, które można odebrać 10 i 11 września, po wydarzeniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wydarzenie towarzyszące: 8 września, niedziela, w godz. 15.00 – 18.00 „Piknik z Gombrowiczem” Osiedle Idea, Radom, skwer przy ul. Listopadowej

