„Apetyt na Gombrowicza” we Wsoli. Dziś coroczny piknik artystyczny Katarzyna Czarkowska 11.06.2023 14:02 Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza dziś na coroczny piknik artystyczny. W programie są koncerty, monodram czy atrakcje dla dzieci - warsztaty plastyczne, gry, zabawy i zjeżdżalnie. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 16:00 i potrwa do wieczora.

„Apetyt na Gombrowicza” czyli piknik artystyczny w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (autor: Łukasz Wójcik/Muzeum Witolda Gombrowicza FB)

„Apetyt na Gombrowicza”, czyli flagowy piknik artystyczny Muzeum im. Witolda Gombrowicza już dziś we Wsoli. W tym roku przygotowano bogaty program. Odbędą się trzy koncerty i monodram.

— Anna Dereszowska zaśpiewa utwory z bajek i dobranocek. Jest to koncert nie tylko adresowany do dzieci. Później zapraszamy do Pałacu, do Sali Polskiej, gdzie Piotr Kondrat — aktor grający między innymi na deskach radomskiego teatru wykona monodram „Hamlet u Gombrowicza”, a później znowu wracamy na scenę plenerową. Odbędzie się koncert zespołu Czesław Śpiewa. Gwiazdą wieczoru będzie Kayah i Gang Tango z programem tang polskich i argentyńskich — mówi Ewa Witkowska, zastępczyni kierownika Muzeum.

Jak dodaje Ewa Witkowska, impreza adresowana jest do rodzin, grup przyjaciół i każdego, kto chciałby odwiedzić tego dnia wsolskie muzeum. Ale program artystyczny to nie wszytko:

— Będą nie tylko zjeżdżalnie, ale też duże gry plenerowe, będą warsztaty — także coś dla najmłodszych ciekawego zorganizujemy. Oraz atrakcje dla ciała, czyli krótko mówiąc, restauracja w plenerze, by spędzić ten czas, nasycić się Gombrowiczem i nie tylko — dodaje.

Piknik „Apetyt na Gombrowicza” rozpoczął się o godzinie 16:00 i potrwa do wieczora. Organizatorzy zapewniają dojazd z Radomia na miejsce i powrót specjalnym bezpłatnym autobusem.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Fundacją Instytut Gombrowiczowski. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program wydarzenia:

16:00 — 17:00 Bajki i dobranocki – koncert Anny Dereszowskiej i zespołu — scena plenerowa

17:15 — 18:00 monodram Piotra Kondrata „Hamlet u Gombrowicza” — scena w pałacu

18:00 — 19:00 koncert Czesław Śpiewa — scena plenerowa

19:45 — 21:00- koncert Kayah & Gang Tango — scena plenerowa

