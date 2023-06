Ironman w Warszawie. Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji miejskiej Cyryl Skiba 11.06.2023 09:16 Ironman, czyli zawody triathlonowe, odbędą się dziś w Warszawie. W związku z wydarzeniem pojawią się utrudnienia w ruchu - trzeba liczyć się z zamkniętymi ulicami i zmianami w komunikacji miejskiej. Podstawowa organizacja ruchu będzie przywracana sukcesywnie.

Dziś na ulicach Warszawy odbędą się zawody Ironman (autor: UM)

Najtwardsi sportowcy na ulicach stolicy. Dziś odbędzie się kolejna odsłona zawodów triathlonowych z cyklu Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warszawa. Ulice na trasie zmagań rowerowych i biegowych zostaną na kilka godzin zamknięte dla ruchu, a autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na objazdy. To też utrudnienia dla pieszych w rejonie Starówki.

Tegoroczne zawody są rekordowe. W zmaganiach weźmie udział największa, w dotychczasowej historii zawodów, liczba uczestników — ponad 2000 osób. To jednak niejedyny rekord, który udało się pobić jeszcze przed startem rywalizacji. Do Warszawy przyjadą zawodnicy reprezentujący aż 70 narodowości, co dowodzi, jak duży jest frekwencyjny sukces wydarzenia.

Pierwszy etap — pływanie, w jeziorze Zegrzyńskim. Po jego ukończeniu zawodnicy wsiądą na rowery. Wyścig rozgrywany będzie na terenie gmin Nieporęt i dalej przez gminy Marki i Radzymin. Do Warszawy zawodnicy wjadą Płochocińską. Dalej będą ścigali się ulicami: Modlińską, mostem Skłodowskiej-Curie, Wisłostradą w rejon mostu Poniatowskiego i zawrotka do Sanguszki. Tam rozpocznie się bieg ulicami w kilku pętlach Konwiktorską, Bonifraterską, Miodową, plac Krasińskich, Krakowskim Przedmieściem na wysokości pomnika Mikołaja Kopernika. Meta w Multimedialnym Parku Fontann.

Utrudnienia w ruchu

W czasie wyścigu rowerowego wyłączone z ruchu będą ulice:

Płochocińska, w ramowych godzinach 7.45-14.30, na odcinku od granicy miasta do ulicy Szamocin na całej szerokości jezdni, dalej do ulicy Marywilskiej wyłączona będzie tylko jezdnia w kierunku granicy miasta, natomiast od ulicy Marywilskiej do Modlińskiej znów zamknięta będzie cała szerokość jezdni. Ten fragment trasy będzie można objechać jadąc Trasą Toruńską do ulicy Modlińskiej;

Modlińska, w ramowych godzinach 8.00-15.00, połowa jezdni (w kierunku Legionowa); kierowcy jadący od strony Pragi będą kierowani na wiadukty nad ulicą Płochocińską, a także nad skrzyżowaniem z al. Kuklińskiego; kierowcy nie będą mogli skręcić w ulicę Ekspresową, ani z niej wyjechać na Modlińską;

aleja Kuklińskiego oraz jezdnia mostu Skłodowskiej-Curie w kierunku Bielan, w ramowych godzinach 8.00-15.00; osoby jadące od strony Legionowa nie będą mogły wjechać na przeprawę, a zjeżdżający z mostu będą kierowani w prawo, w stronę Pragi; na most nie będzie można wjechać także z ulicy Myśliborskiej;

Wisłostrada w kierunku Mokotowa (zachodnia jezdnia ulic Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie), w ramowych godzinach 8.00-15.30; kierowcy jadący ulicą Pułkową będą mogli pojechać wyłącznie w stronę ulic Marymonckiej; nie będzie możliwości wjazdu na Wisłostradę (w stronę Mokotowa) z ulic: al. Wittek, Gwiaździstej, al. Armii Krajowej, mostu Grota-Roweckiego, Krasińskiego, Wenedów, Sanguszki, Grodzkiej, Nowy Zjazd, Karowej.

W czasie rywalizacji nie będzie możliwości poruszania się samochodami po jezdniach, na których będą odbywać się zmagania. Zamknięte zostaną także wloty ulic łączących się bezpośrednio z trasą wyścigu. Skrzyżowania ulic z trasą zawodów będą patrolowane przez policję.

Cała trasa imprezy zostanie ściśle wygrodzona, a ruch pieszy, na ulicach, gdzie toczyć się będą zawody, będzie możliwy wyłącznie pod nadzorem organizatora lub osób uprawnionych do kierowania ruchem. Z tego powodu, mimo iż Krakowskie Przedmieście będzie tradycyjnym weekendowym deptakiem, na odcinku, gdzie będzie toczyć się rywalizacja, spacerowicze mogą napotkać trudności z przekroczeniem jezdni.

Na wszystkich ulicach, na których prowadzona będzie triathlonowa rywalizacja, ustawione zostaną zakazy zatrzymywania się i postoju, wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Ograniczenia te będą obowiązywać także na wyznaczonych miejscach parkingowych. Dodatkowo zakaz parkowania będzie obowiązywał także na ulicach Sapieżyńskiej i Wałowej. Podstawowa organizacja ruchu będzie przywracana sukcesywnie, po opuszczeniu danego fragmentu trasy przez ostatniego zawodnika.

Infolinia, mapy i bezpłatna nawigacja

Do dyspozycji warszawianek, warszawiaków i gości będzie specjalna infolinia przygotowana przez organizatora zawodów. Pod numerem telefonu 500 261 000 na bieżąco będzie można dowiedzieć się o wprowadzanych zmianach w ruchu. Telefonicznie informatorzy będą dostępni w sobotę, 10 czerwca, w godzinach 10.00-20.00 oraz w niedzielę, 11 czerwca, w godzinach 7.30-17.30.

Organizatorzy Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warszawa zachęcają także do korzystania z bezpłatnej nawigacji Waze, która w niedzielę, 11 czerwca będzie uwzględniała także wyłączone odcinki dróg.

Szczegółowe mapy można zaleźć na stronie na stronie infoulice.um.warszawa.pl.

