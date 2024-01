Mazowsze gotowe na 32. Finał WOŚP. Co zaplanowano w regionie? [SPRAWDŹ] RDC 28.01.2024 09:24 W Radomiu 340 wolontariuszy, a w Płocku 460 kwestujących; koncerty, turnieje, pokazy i licytacje, w tym piłki tenisowej z autografem Igi Świątek - tak do niedzielnego 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotowało się Mazowsze. Cel tegorocznej zbiórki to „Płuca po pandemii”.

WOŚP na Mazowszu (autor: Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce/FB)

W niedzielę po raz 32. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tego dnia w całym kraju odbywać się będą koncerty, biegi i festyny. Na ulicach kwestować będzie 120 tys. wolontariuszy a w internecie odbędzie się kilkaset aukcji. Cel tegorocznej zbiórki to „Płuca po pandemii”.

Warszawa gra z WOŚP

W Warszawie scena, miasteczko i główne studio WOŚP powstaną na błoniach PGE Narodowego. O godzinie 11:40 spod stadionu wyruszą uczestnicy 18. Biegu „Policz się z cukrzycą”, a o godz. 20, również na błoniach stadionu, będzie można zobaczyć widowisko świetlno-muzyczne „Światełko do Nieba”. Przez całą niedzielę po stołecznych ulicach poruszać się będą zabytkowe autobusy i tramwaje.

W dniu finału w stolicy będzie też można zwiedzić Pałac Kultury i Nauki oraz zabytkową stację filtrów Lindleya. Tramwaje Warszawskie proponują m.in. zwiedzanie zajezdni i przejazd tramwajem-kabrioletem, Metro Warszawskie szuka osób, które chcą się wcielić w rolę maszynisty metra a Szybka Kolej Miejska zaprasza na zwiedzanie bocznicy SKM Warszawa i przejazd pociągiem obok maszynisty.

Radom gotowy na WOŚP

W niedzielę na ulice Radomia wyjdzie 340 wolontariuszy. Zbiórce pieniędzy tradycyjnie będzie towarzyszył koncert na Rynku, podczas którego wystąpią głównie radomskie zespoły muzyczne.

— Tuż przed „światełkiem do nieba” na scenie pojawi się Jula. Z kolei w znajdującej się przy Rynku Kamienicy Deskurów będą się odbywały animacje dla najmłodszych oraz maraton zumby — zapowiedział szef sztabu WOŚP Bartosz Bednarczyk.

W ramach imprez towarzyszących 32. Finałowi WOŚP w Radomiu zaplanowano w sobotę, 27 stycznia Jam Session udziałem ponad 30 muzyków jazzowych i bluesowych, którzy zagrają w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia". Natomiast w niedzielę odbędzie się nauka pierwszej pomocy i pokazy ratownicze w Kamienicy Deskurów i Galerii Słonecznej, Moto Piknik w Centrum Handlowym M1 oraz XVIII Indywidualny Bieg dla WOŚP "Policz się z cukrzycą" w parku Kościuszki.

Prezydent Radomia Radosław Witkowski przekazał na licytację piłkę tenisową z autografem Igi Świątek.

WOŚP w Siedlcach

Szereg imprez towarzyszyć będzie też finałowi WOŚP w Siedlcach. Przewidziano m.in. przejażdżki samochodami terenowymi, pokazy ratownictwa drogowego i ratownictwa lodowego oraz prezentację samochodów i sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Odbędzie się także Turniej Tenisa Stołowego oraz bieg WOŚP wokół zalewu.

Wiele atrakcji przygotowały też poszczególne wydziały Uniwersytetu w Siedlcach, np. Wydział Nauk Rolniczych zaprasza na prezentację Pracowni rehabilitacji zwierząt, połączoną z możliwością konsultacji fizjoterapeutycznej dla psów i innych zwierząt towarzyszących. Zaplanowano również warsztaty z użyciem fantomów do resuscytacji krążeniowo oddechowej zwierząt.

Co zaplanowano w Ostrołęce?

Z kolei w Ostrołęce w hali im. A. Gołasia odbędą się występy i pokazy, m.in. wyszkolenia psów bojowych.

Zaplanowano także turniej bowlingowy, morsowanie i spacery z pieskami ze schroniska Canis w Kruszewie.

Mieszkańcy Ostrołęki mogą wziąć udział w licytacji kolacji z prezydentem miasta Łukaszem Kulikiem.

Międzypokoleniowy WOŚP w Płocku

W Płocku podczas finału WOŚP kwestować będzie 460 wolontariuszy, przede wszystkim młodzież i dzieci pod opieką starszych. Najstarszy wolontariusz ma 80 lat, a najmłodszy 5 lat. Główne koncerty i „Światełko do nieba”, które poprzedzi sprzedaż specjalnie przygotowanego tortu, odbędą się w hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena. Będą tam także stoiska informacyjne m.in. Akademii Mazowieckiej, Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej i Wojskowego Centrum Rekrutacji, a także punkty konsultacyjne poświęcone zdrowiu i urodzie.

Przez cały dzień płockiego finału WOŚP trwać będą licytacje zorganizowane przez tamtejszy sztab, np. gry w kręgle z prezydentem miasta Andrzejem Nowakowskim, spotkań ze zwierzętami w zoo i „Dnia Prezesa Zoo”, a także szkoleń lotniczych, nauki oraz doskonalenie umiejętności jazdy na rolkach czy spotkania z wybranym piłkarzem klubu Wisła Płock.

Ciechanów razem z WOŚP

W Ciechanowie w ramach WOŚP na Placu Jana Pawła II stanie w niedzielę mini strefa gastronomiczna, harcerze zorganizują mini grę miejską, będzie też pokaz sprzętu 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Zaplanowano również koncerty.

W poradni kardiologicznej dla dzieci ciechanowskiego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego będzie można wykonać bezpłatnie badania ECHO serca u dzieci.

Z kolei miejskie kąpielisko „Krubin” gościć będzie „Bieg MORS-a dla WOŚP”.

Licytacje w Mławie

Z kolei w Mławie niedzielny finał WOŚP zaplanowano w Hali Sportowej, gdzie w przerwach między koncertami prowadzone będą licytacje.

Przekazując wpłaty na WOŚP będzie można zdobyć np. voucher na montaż instalacji fotowoltaicznej czy naukę jazdy samochodem, a także zaproszenia na eksplorację terenu wykrywaczem metalu ze stowarzyszeniem „Widzimy głębiej” oraz pamiątkowe tablo 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Bezpieczeństwo podczas Finału WOŚP

Jak zapewnia Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, do 32. Finału WOŚP w całym regionie dołączą funkcjonariusze, którzy będą zwracać szczególną uwagę na to czy zbiórki pieniędzy prowadzone są przez osoby do tego uprawnione, zadbają też o bezpieczeństwo wolontariuszy, w tym kwestujących dzieci.

— Jeżeli będziecie tego potrzebowali, zwracajcie się o pomoc do policji lub straży miejskich, gminnych. Możecie im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy — podkreśla mazowiecka policja.

Hasłem tegorocznego 32. Finału WOŚP są „Płuca po pandemii”. Zebrane w niedzielę pieniądze trafią na zakup sprzętu medycznego dla 15. oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49. oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych.

