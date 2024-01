Ponad 72 tysiące dzieci bez opieki rodziców. Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane Olga Kwaśniewska 27.01.2024 10:38 Ponad 72 tysiące dzieci w Polsce jest pozbawionych opieki rodziców – to tyle, ile wynosi populacja średniej wielkości miasta. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce "Miasto dzieci" rusza z kampanią, w której poszukuje rodziców zastępczych.

Ponad 72 tys. dzieci bez opieki rodziców. Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane (autor: pixabay)

Codziennie dostają nawet po kilka próśb o zaopiekowanie się dziećmi odebranymi interwencyjnie - i nie mogą im pomóc. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce pilnie szuka rodziców zastępczych. Z danych wynika, że w kraju bez opieki rodziców żyje 72 tysiące dzieci.

- W poprzednim roku zgłoszono do nas prośbę o przyjęcie do Wiosek Dziecięcych 586 dzieci w tym 110 spośród tych dzieci to były malutkie, do 3 roku życia. Niektóre z tych zgłoszeń były kierowane kilku naszych lokalizacji, niektóre się powtarzały - komentuje psycholog stowarzyszenia, Aleksandra Sikorska:

Stowarzyszenie pomogło 56 dzieciom i utworzyło jedną nową rodzinę SOS.

- Wyzwania są ogromne - przyznaje dyrektor wioski, Jarosław Świerczewski. - Mamy chyba generalnie zapaść, jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze. W zasadzie nie ma tygodnia, żebyśmy nie dostawali próśb i zgłoszeń o przyjęcie kolejnych dzieci, a nie możemy tego zrobić po prostu z powodu braku osób - dodaje.





Rodzinę zastępczą można stworzyć na miejscu, w Wiosce SOS, lub u siebie w domu. Stowarzyszenie zapewnia cały czas pomoc psychologa i specjalistów. Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię "Miasto dzieci", w której promuje rodzicielstwo zastępcze.

Czytaj też: Poziom Bugu wzrasta. W Małkini Górnej bez paniki, ale „sytuacja jest poważna”