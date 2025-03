Schrony w mazowieckich miastach – ile ich jest i w jakim są stanie? Sprawdzamy RDC 19.03.2025 18:52 Budowa nowych schronów, przegląd istniejących, zapewnienie infrastruktury krytycznej – w Polskim Radiu RDC sprawdzamy, jak mazowieckie miasta są przygotowane na ewentualne zagrożenia i czy mieszkańcy mają zapewnione bezpieczne miejsca schronienia. – Zawsze wszyscy mówią, że jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. I oczywiście musimy wszystkie takie rzeczy brać pod uwagę – mówi wiceprezydent Siedlec Dariusz Stopa.

Schrony na Mazowszu (autor: Zdjęcie ilustracyjne/evening_tao/Freepik)

W Ciechanowie nowe obiekty budowane w przyszłości przez miasto będą miały schrony. Chodzi o budynki, które nie mają jeszcze dokumentacji technicznych i pozwoleń na budowę.

Ratusz analizuje możliwości budowy schronów. Mają to być wielofunkcyjne obiekty w pobliżu tzw. infrastruktury krytycznej, czyli m.in. szpitala, elektrociepłowni, wodociągów oraz gęsto zaludnionych terenów.

– To mogą być chociażby nowe obiekty sportowe. Natomiast w sytuacji zagrożenia ich podziemna kondygnacja będzie bezpiecznym miejscem schronienia. Charakter zagrożenia może być bardzo różny. Nie chodzi tylko o agresję zbrojną, ale także o warunki pogodowe, które coraz częściej są nietypowe dla naszej szerokości geograficznej – mówi prezydent Krzysztof Kosiński.

W tej chwili w Ciechanowie nie ma żadnego obiektu, który spełnia kryteria schronu. Jest natomiast około 250 miejsc, które można wykorzystać do doraźnego schronienia się. To głównie budynki, które mają podziemne kondygnacje, np. garaże i piwnice.

Gdzie się schronić w Płocku?

W Płocku na razie nie ma sprecyzowanych planów budowy nowych schronów. Natomiast w ciągu kilku tygodni urzędnicy wspólnie ze strażą pożarną sprawdzą, w jakim stanie są obiekty już istniejące, które powstały na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku.

– Planujemy, że przeprowadzimy przegląd istniejących w mieście obiektów, które budowane były kiedyś jako schrony dla ludności. Mamy w Płocku takich obiektów łącznie 17. 16 z nich znajduje się w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte i jeden przy ulicy Gradowskiego – mówi Hubert Woźniak z biura prasowego ratusza.

Po przeprowadzeniu przeglądu samorząd przeanalizuje możliwość budowy schronów pod nowymi obiektami miejskimi, które będą powstawać w Płocku. Na stronie Państwowej Straży Pożarnej można znaleźć mapę z lokalizacją tzw. miejsc doraźnego schronienia.

Siedlce z dwoma schronami

W Siedlcach z kolei, jak wynika z rządowej aplikacji Schrony, są tylko dwa miejsca do schronienia się. Miasto przyznaje, że na razie nie ma ani pieniędzy, ani pomysłu na to, jak poprawić bezpieczeństwo w razie realnego zagrożenia wojną.

Podczas budowy Branżowego Centrum Umiejętności przy ul. Chopina odkryto ponad 1000 m2 podziemnej konstrukcji, którą można byłoby wykorzystać.

– Takie pomieszczenie odkryto i jak najbardziej bierzemy to miejsce pod uwagę. Natomiast jak to zawsze przy większości inwestycji wszystko też rozgrywa się o środki finansowe. Czekamy właśnie na przepisy wykonawcze, które będą określały, jakie są wymogi, na co możemy pozyskać środki, zarówno na adaptację pomieszczeń pod miejsca schronienia bądź schrony, jak i pod budowę całkowicie nowych – przyznaje wiceprezydent Dariusz Stopa.

– Zawsze wszyscy mówią, że jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. I oczywiście musimy wszystkie takie rzeczy brać pod uwagę. Jednak, jeśli cofniemy o kilkadziesiąt lat, to raczej nikt już sobie nie zdawał sprawy, że dożyjemy takich czasów, że dzisiaj będziemy musieli myśleć o tym, żeby się bronić przed jakąś napaścią. Zarówno naszą gospodarkę, jak i sposób myślenia czy inwestowania musimy przestawić na trochę inne tory – dodaje Stopa.

Miasto nie wyklucza, że przy budowie nowych obiektów będzie projektować je tak, by pełniły także w razie potrzeby funkcję schronu bądź miejsca schronienia.

Tak mogłoby być na przykład w przypadku podziemnych parkingów, a być może nawet budowy hali widowiskowo-sportowej. Najpierw jednak konieczne są wytyczne, jakie wymogi techniczne takie miejsce musi spełnić.

Czytaj też: Niemal 90 tys. dzieci w kraju bez żadnych szczepień. „Są nieodporne na choroby zakaźne”