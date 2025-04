Ogromna wyrwa na bulwarach na radomskim Zamłyniu. Wiemy, kiedy naprawa Wojciech Kowalczewski 14.04.2025 21:13 Zapadające się bulwary nad rzeką Mleczną na radomskim Zamłyniu. Wyrwa systematycznie pogłębiała się od początku roku, a teraz fragment ścieżki dla rolkarzy jest ogrodzony, zerwano nawierzchnię w dwóch miejscach. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zapowiada jednak rychłą naprawę.

Zniszczone bulwary nad rzeką Mleczną na radomskim Zamłyniu. Zapadlisko na wysokości dawnej garbarni systematycznie się pogłębiało od początku roku. Obecnie fragment ścieżki dla rolkarzy jest ogrodzony, zerwano nawierzchnię w dwóch miejscach.

- Do tej całej sprawy jeszcze jest taka bulwersująca rzecz, że równocześnie zaczęły się przechylać latarnie, które tam obok tego zapadliska stały, co stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno rolkarzy, jak i rowerzystów - mówi Sebastian Pawłowski z Bractwa Rowerowego.

Teren, na którym bulwary powstały, to grunt podmokły. Sebastian Pawłowski z Bractwa Rowerowego uważa, że na zapadnięcie się terenu mógł mieć też wpływ przebiegający tam kiedyś kanał ściekowy z dawnej garbarni.

- Kanał, który zrzucał ścieki z garbarni do Mlecznej - prawdopodobnie teren w tym miejscu został nieodpowiednio zagęszczony przed położeniem nawierzchni bitumicznej. No i stąd po pewnym czasie to zapadlisko się zrobiło na tyle duże, że już zagrażało bezpieczeństwo - wskazuje.

Teren jest obecnie ogrodzony i przygotowany do remontu, ale zagrożenie dla korzystających z bulwarów pozostało.

Jest niebezpiecznie - usłyszał od mieszkańców Radomia nasz reporter Wojciech Kowalczewski.

Jak się dowiedzieliśmy, bulwary mają być naprawione do świąt.

- Teren jest już zabezpieczony. Wykonawca w ciągu najbliższych kilku dni uzupełni tę brakującą nawierzchnię, położy nową nawierzchnię asfaltową. Przed świętami chcielibyśmy, żeby ten teren był całkowicie przejezdny, a wszelkie prace zakończone - mówi rzecznik MZDIK w Radomiu Dawid Puton.

Bulwary na radomskim Zamłyniu oddano do użytku w 2015 roku. Droga jednak prowadziła donikąd, kończyła się zawrotką.

