Muzeum Wsi Radomskiej ma pięcioro nowych mieszkańców. To owieczki i baran Wojciech Kowalczewski 11.04.2025 04:27 Baby boom w Muzeum Wsi Radomskiej. Urodziły się 4 owieczki i 1 baranek. Wszystkie są zdrowe, energiczne i z ogromnym apetytem.

Cztery zdrowe owieczki i jeden baranek przyszły na świat w Muzeum Wsi Radomskiej.

- Jak każde dziecko są bardzo wesołe, radosne, dużo biegają, wskakują na kamienie, ganiają się, brykają, zdrowe, młode, bardzo chętne do jedzenia, próbują już wszystkiego, przyglądają się matkom, biorą z nich przykład, jedzą wszystko, jedzą trawę, jedzą ziarno - mówi Dorota Maciąg, opiekunka stada z Muzeum Wsi Radomskiej.





Maciąg dodaje, że maleństwa prowadzą aktywny tryb życia i poznają świat.

- Teraz pójdą sobie, odpoczną, bo one tak troszeczkę pochodzą. Jak się zmęczą, to wchodzą do zagrody, odpoczną, a później znowu idą jakiś kurs, zrobią popołudniowy, rundkę po muzeum, obejdą wszystkie kąty, trochę poskubią i wracają na nocleg - opowiada.

Zwierzęta nie mają jeszcze imion, być może zostanie ogłoszony na nie konkurs.

Stado owiec w radomskim skansenie to matki owieczek: Zuzia, Lusia i Łaciata. Nad stadem czuwa baran Lucjan.

