Odnalazł się właściciel świnki wietnamskiej z Radomia. To nie pierwsza ucieczka Lucjana RDC 06.11.2024 18:41 Lucjan, zaginiona świnka wietnamska, w piątek trafi do swojego domu. Od tygodnia poszukiwany właściciel sam zgłosił się do straży miejskiej w Radomiu. Mimo obietnic miasta, opiekun niesfornego zwierzaka został ukarany mandatem.

Świnka wietnamska (autor: Straż Miejska w Radomiu)

Odnalazł się właściciel zaginionej świnki wietnamskiej z Radomia. Pan Jarosław Zając oprócz Lucjana ma w domu także drugą świnkę.

– Ten co uciekł, to jest Lucjan, facet. Nasza prośka cały czas wraca do domu i on zawsze przychodzi za nią. Tym razem chyba się pokłócili, bo poszedł sobie w swoją stronę. Zawołałem, prośka przyszła, Lucjan nie przyszedł, no to mówię: idźcie, dzieciaki, zobaczcie, gdzie on jest. I dzieciaki moje mówią: tato, bo tam trąbią samochody. Więc niewiele myśląc wsiadłem w samochód – opowiada właściciel zwierząt.

Lucjan błąkając się po radomskich osiedlach stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym. Z tego powodu pan Jarosław otrzymał mandat, mimo że jeszcze wczoraj miasto zapowiadało, że właścicielowi świnki nie grożą żadne konsekwencje.

– Jako człowiek odpowiedzialny za to zwierzę przyjąłem mandat. Będę go bardziej pilnował. Chciałbym już odebrać tego świniaczka, bo to zwierzę w domu jest naprawdę kochane – mówi pan Jarosław.

Koszt mandatu to 250 zł.

Lucjan trafi do swojego domu w piątek, do tego czasu będzie przebywał w gospodarstwie przy ul. Wola Gołębiowska.

