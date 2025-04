Dwadzieścia lat temu zmarł papież Jan Paweł II RDC 02.04.2025 04:18 Dwadzieścia lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, zmarł Jan Paweł II, 264. papież w historii, późniejszy święty. Na czele Kościoła stał od 1978 roku. Wiadomość o jego śmierci przekazał uczestnikom czuwania na placu św. Piotra w Rzymie, arcybiskup Leonardo Sandri: "O godzinie 21:37 nasz Ojciec Święty powrócił do Domu Ojca". W odpowiedzi zapadła głęboka cisza, a potem rozległy się gromkie, niemilknące oklaski. Papież zmarł w wieku 84 lat.

Jan Paweł II (autor: Rob Croes / Anefo, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niepochodzącym z Włoch. Sprawował pontyfikat wyjątkowy ze względu na wymiar duchowy nauczania, liczbę pielgrzymek oraz kanonizacji. Nazwany "papieżem pielgrzymem", odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia.

Papież z kraju zza tzw. żelaznej kurtyny, który doświadczył dwóch systemów totalitarnych: nazizmu oraz komunizmu, był jedną z najbardziej znaczących osobowości XX wieku. Wywarł wpływ na losy Kościoła i świata, między innymi przyczyniając się do upadku komunizmu. Postawa Jana Pawła II w obliczu cierpienia, między innymi po zamachu na jego życie w 1981 roku, a także wobec dotykających go chorób, stała się źródłem nadziei dla wielu ludzi.

Po śmierci ciało Jana Pawła II wystawiono na widok publiczny w bazylice św. Piotra. Hołd papieżowi złożyło ponad trzy miliony ludzi. Na pogrzeb na placu św. Piotra - 8 kwietnia 2005 roku - przybyli prezydenci, premierzy, królowie i przywódcy religijni całego świata. Mszy świętej koncelebrowanej przez kolegium kardynalskie i patriarchów katolickich Kościołów wschodnich przewodniczył ówczesny dziekan kolegium kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. W Watykanie zgromadziło się kilkaset tysięcy osób, w całym Rzymie przed telebimami - kilka milionów. Wielu uczestników miało ze sobą transparenty z napisem "Santo subito" - "Święty natychmiast", i takie same okrzyki wznoszono podczas uroczystości. Jan Paweł II został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie Jana XXIII. Za pośrednictwem telewizji uroczystości pogrzebowe oglądało około dwóch miliardów mieszkańców globu.

Proces beatyfikacyjny papieża Polaka rozpoczął w maju 2005 roku, jego następca - Benedykt XVI. On też beatyfikował Jana Pawła II 1 maja 2011 roku, kanonizacji dokonał już papież Franciszek 27 kwietnia 2014. Po beatyfikacji trumna z ciałem Jana Pawła II została przeniesiona z Grot Watykańskich do wnętrza bazyliki św. Piotra. Grób papieża znajduje się w kaplicy św. Sebastiana, obok kaplicy ze słynną Pietą Michała Anioła.

27 lat Pontyfikatu Jana Pawła II

Pontyfikat Jana Pawła II liczący blisko 27 lat, był trzecim pod względem długości w dziejach. Po śmierci Jana Pawła I, który sprawował urząd 33 dni, zgromadzone w Rzymie konklawe wybrało na papieża 16 października 1978 roku - 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę. Przyjął imię Jan Paweł II, a przesłanie jego pontyfikatu odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku posługi: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy".

Angażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Z jego inicjatywy odbyły się między innymi międzyreligijne spotkania w intencji pokoju zorganizowane w 1986 i 2002 roku w Asyżu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła z muzułmanami. Za nieocenione uważa się jego zasługi na rzecz stosunków katolicko-żydowskich. Wychodził do ludzi niewierzących i opuszczonych na wszystkich kontynentach.

Ustanowił w 1992 roku Światowy Dzień Chorego, a w 2000 roku - Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone w II Niedzielę Wielkanocną. W Roku Jubileuszowym 2000 złożył wizytę w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie i modlił się przy Ścianie Płaczu. Także w 2000 zwrócił się z historyczną prośbą o przebaczenie za błędy Kościoła. Z jego inicjatywy Watykan ogłosił jeden z najważniejszych dokumentów - "Pamięć i pojednanie (...)". W 2002 roku papież wprowadził do różańca "Tajemnice Światła".

Jan Paweł II konsekwentnie wcielał w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II i wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Zwołał i przewodniczył kilkunastu spotkaniom młodzieży z całego świata. Wyniósł na ołtarze więcej osób niż jego poprzednicy przez pięć stuleci. Szczególnie zwracał uwagę na świętość ludzi świeckich, między innymi beatyfikował pierwsze w historii Kościoła małżeństwo - Alojzego i Marię Quattrocchich z Włoch. Zwołał 14 synodów biskupów, mianował 232 kardynałów, wśród nich 8 Polaków. Opublikował ponad sto różnych dokumentów, w tym 14 encyklik. Dziewięciokrotnie odwiedził Polskę.

Po raz ostatni pojawił się na audiencji w środę, 30 marca 2005 roku. Chory papież, po zabiegu tracheotomii, nie mógł mówić i w milczeniu błogosławił obecnych. Niedługo potem jego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. W nocy na plac św. Piotra zaczęli napływać wierni, którzy towarzyszyli Ojcu Świętemu modlitwą. Świat śledził z uwagą wiadomości z Watykanu.

Dzień przed śmiercią, 1 kwietnia, kiedy powiedziano papieżowi, że na placu św. Piotra modli się za niego wielu młodych, ten odpowiedział z trudem: "Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję".

Jan Paweł II zmarł w 9666. dniu pontyfikatu, 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Wśród kilku milionów osób, które uczestniczyły w Rzymie w uroczystościach pogrzebowych Jana Pawła II, były tysiące młodych ludzi.

Życie Karola Józefa Wojtyły

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku, jako najmłodsze, z trojga dzieci Emilii z domu Kaczorowskiej i Karola Wojtyły. W 2020 roku w Krakowie rozpoczęły się procesy beatyfikacyjne rodziców papieża Polaka.

Karol Wojtyła junior stracił matkę, gdy miał dziewięć lat. W 1932 roku zmarł jego starszy brat - Edmund Wojtyła, lekarz. Po zdaniu matury przez Karola, w 1938 roku ojciec z synem przeprowadzili się do Krakowa. Karol rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po zamknięciu uczelni przez okupanta, w 1940 roku podjął pracę jako robotnik firmy Solvay w kamieniołomie na Zakrzówku. W 1941 roku zmarł jego ojciec.

W latach 40. Wojtyła współorganizował w Krakowie Teatr Rapsodyczny, gdzie był aktorem i reżyserem, napisał między innymi poemat "Kamień i bezmiar". Rozpoczął też naukę w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1945-1951 powstała jego sztuka "Brat naszego Boga".

Wkrótce po święceniach kapłańskich w 1946 roku wyjechał do Rzymu, tam studiował na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum, obecnie Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu. Po powrocie do kraju był wikariuszem w Niegowici i Krakowie. Przebywał też we Francji, Belgii i Holandii, prowadząc pracę duszpasterską wśród Polonii.

W latach 1953-1954 był wykładowcą katolickiej etyki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1958 roku został biskupem i sufraganem archidiecezji krakowskiej, w czerwcu 1967 - kardynałem. Uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, był członkiem Stałej Rady Sekretariatu Światowego Synodu Biskupów. Papież Paweł VI nominował go na członka Komisji Soborowej dla Apostolstwa Świeckiego. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu Synodu Biskupów w 1969 roku kardynał Wojtyła przedstawił projekt dokumentu "II Nadzwyczajny Synod Biskupów o sobie".

W 1976, na zaproszenie papieża, prowadził w Watykanie doroczne rekolekcje, wydane potem w książce "Znak, któremu sprzeciwiać się będą". 16 października 1978 roku został wybrany na papieża, a 22 października rozpoczął pontyfikat. Już w styczniu 1979 wyruszył na pielgrzymkę do Dominikany i Meksyku.

Obchody 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II

Główne obchody 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II odbędą się w środę 2 kwietnia w obu warszawskich katedrach – w katedrze św. Michała i św. Floriana Męczennika o godz. 18:00 Mszy Świętej będzie przewodniczył bp Romuald Kamiński, natomiast o godz. 19:00 pod przewodnictwem bp. Michała Janochy będzie celebrowana Msza Święta w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela.

Bezpośrednio po Mszy Świętej w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela o godz. 20:15 odbędzie się koncert – Oratorium "14 Encyklik". Jego autorem jest współczesny kompozytor Stanisław Szczyciński. Utwór składa się z czternastu części, a każda z nich nawiązuje do jednej z encyklik napisanych przez św. Jana Pawła. Warstwa muzyczna utworu czerpie z różnych źródeł – od chorału gregoriańskiego, muzyki cerkiewnej, po jazz czy nawet muzykę rozrywkową – nawiązując do uniwersalności i bogactwa teologicznego przesłania Papieża Polaka. Koncert w archikatedrze warszawskiej wykona Chór i Orkiestra im. św. Jana Pawła II pod batutą Zofii Borkowskiej.

Po koncercie, o godz. 21:37 w archikatedrze warszawskiej wybrzmią: pieśń "Abba Ojcze" oraz inne utwory związane z Janem Pawłem II, które wykona chór oraz wierni obecni w świątyni.

Uroczyste obchody 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II zainaugurują całoroczny cykl wydarzeń "Duc in altum — Wypłyń na głębię", w ramach których odbędą się m.in. wykłady i koncerty nawiązujące do duchowego dziedzictwa Papieża Polaka. Ich celem jest nie tylko upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II, ale również refleksja nad jego nauczaniem i wpływem, jaki wywarł na współczesny Kościół i świat.

Czytaj też: Rząd przyjął projekt w sprawie podniesienia zasiłku pogrzebowego. Ile będzie wynosił?