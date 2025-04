Bazar Różyckiego został podpalony? Prokuratura podała wstępne ustalenia Adam Abramiuk 01.04.2025 14:51 Na Bazarze Różyckiego nie doszło do podpalenia. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich. To najnowsze wstępne ustalenia w sprawie pożaru, do którego doszło 19 marca przy ul. Targowej na warszawskiej Pradze Północ. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Spłonęło kilkanaście budek.

Bazar Różyckiego po pożarze (autor: RDC)

Znamy wstępne ustalenia w sprawie pożaru na Bazarze Różyckiego. Doszło do niego 19 marca przy ul. Targowej na warszawskiej Pradze Północ. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin.

Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński, biegli przeprowadzili już szczegółowe oględziny miejsca pożaru.

- Na obecnym etapie tego postępowania nie wskazują, aby do powstania pożaru wynikło w wyniku działania osób trzecich. To śledztwo jest kontynuowane. Dalej wyjaśniane są okoliczności powstania tego pożaru - mówi.

W wyniku pożaru zniszczonych zostało 17 pawilonów handlowych.

Co na Bazarze Różyckiego po pożarze?

Marcin Widawski – praprawnuk założyciela bazaru, spadkobierca części placu – poinformował na naszej antenie, że właściciele mają wizję na to miejsce.

- Żeby to skupić w jednym miejscu. Od strony Ząbkowskiej, tam gdzie jest parking, zgodnie z planem miejscowym wstawić plombę, czyli kamienicę do wysokości pierzei. Od strony Brzeskiej i Targowej też wyrównać te pierzeje, a w środku pozostawić działalność handlową. I to byłoby nowoczesne - tłumaczył.

W 2020 roku otwarto odnowioną miejską część bazaru. W miejsce zniszczonych baraków stanęły nowoczesne pawilony.

Co na to dzielnica?

Gabriela Szustek, burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, tłumaczyła w Polskim Radiu RDC, że dzielnica nie może ingerować w to, co dzieje się na bazarze.

- To jest teren, który jest w zarządzaniu właścicieli tego terenu. Jako miasto chcielibyśmy, żeby to miało jakąś spójną całość, ale niestety jako dzielnica nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co się tam w tej chwili dzieje - wskazała.

Pożar Bazaru Różyckiego na Pradze

W środę 19 marca po godz. 16:20 doszło do pożaru Bazaru Różyckiego na warszawskiej Pradze Północ. Kłęby dymu były widoczne ze Starego Miasta.

— Paliło się targowisko na powierzchni mniej więcej 100 m2. Spaliły się budki targowe. Na miejscu są obecnie trzy zastępy, trwa dogaszanie. Z tego, co widzę, to na ten moment pożar nie jest jeszcze do końca zlokalizowany — mówił w środę po południu Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej.

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Nikt nie został poszkodowany.

Bazar Różyckiego powstał w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. Od tego czasu był jednym z najważniejszych punktów handlowych prawobrzeżnej Warszawy.

