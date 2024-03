Pożar kamienicy komunalnej na Pradze Północ. Co dalej z ewakuowanymi rodzinami? Cyryl Skiba 25.03.2024 09:28 Po nocnym pożarze na Pradze Północ pięć ewakuowanych rodzin czeka na decyzję o ewentualnym powrocie. Około północy w ogniu stanęło poddasze kamienicy komunalnej przy Brzeskiej 11 w Warszawie. Dzisiaj na miejscu prowadzone będą oględziny. — To była zamieszkała kamienica, przy czym w dużej mierze wymeldowane mieszkania, pustostany. Na 120 mieszkań było zasiedlonych 19 lokali — informuje rzecznik dzielnicy Mateusz Kędzierski.

Pożar kamienicy komunalnej na Pradze Północ. Ewakuowani czekają na decyzję o powrocie (autor: Komenda Miejska PSP w Warszawie / Zdjęcie ilustracyjne)

W wyniku nocnego pożaru kamienicy komunalnej przy ulicy Brzeskiej 11 ewakuowano pięć rodzin. Czekają one na decyzję o ewentualnym powrocie. Około północy w ogniu stanęło poddasze budynku.

Rzecznik dzielnicy Mateusz Kędzierski tłumaczy, że dzisiaj na miejscu prowadzone będą oględziny.

— Na pewno inspektorzy przyjadą i będą podejmować decyzje, co dalej robić. Czy mogą wrócić? Jeżeli nadinspektor uzna, że nie, to wtedy będziemy w pilnym trybie przyznawać nowe lokale. Te rodziny zostały umieszczone w hotelu. To była zamieszkała kamienica, przy czym w dużej mierze wymeldowane mieszkania, pustostany. Na 120 mieszkań było zasiedlonych 19 lokali. W sumie 37 mieszkańców — informuje Kędzierski.

Przyczynę pożaru ustalą biegli. Na miejscu pracowało 19 zastępów straży pożarnej. Strażacy działania zakończyli o godzinie 4.30. Nie było osób poszkodowanych.

