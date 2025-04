Awaria wodociągowa w Otwocku i Karczewie. Szkoły proszą, żeby uczniowie zostali w domach RDC 02.04.2025 08:04 Uczniowie otwockich szkół proszeni, żeby pozostać w domach. To z powodu awarii wodociągowej. Woda jest niezdatna do spożycia oraz celów sanitarnych nawet po przegotowaniu.

Otwock (autor: Mapy Google)

O tym, że woda w Otwocku i Karczewie jest niezdatna do spożycia i do celów sanitarno-bytowych poinformowało w środę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Alert RCB - w formie SMS - otrzymali mieszkańcy Otwocka i Karczewa: "UWAGA! Woda niezdatna do spożycia i celów sanitarnych w Otwocku i Karczewie. Gmina zapewni wodę butelkowaną oraz z beczkowozu. Śledź lokalne komunikaty".

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski w środę rano na swoim facebooku zaapelował, by nie korzystać z wody z wodociągu oczyszczalni ścieków Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. "Woda nie jest zdatna do spożycia i picia, nawet po przegotowaniu" - zaznaczył. Dodał, że "nastąpiła przerwa w dostawie wody", ale nawet gdy "znów będzie dostarczana, to wciąż, nie będzie zdatna do wykorzystania na cele spożywcze i sanitarne".

Prezydent Otwocka i burmistrz miasta i gminy Karczew Michał Rudzki podkreślili, że przygotowywane są punkty dystrybucji wody pitnej.

Rudzki poinformował także, że ograniczenie dostawy wody nie dotyczy sołectw gminy Karczew, a jedynie miasta Karczewa i mieszkańców ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym.

W Otwocku na godz. 7 zwołany został gminny zespół zarządzania kryzysowego.

Rodzice uczniów otwockich szkół dostali w środę rano za pomocą systemu Librus prośbę, żeby dzieci i młodzież zostały w środę w domach. "Na ten moment nie jesteśmy w stanie zapewnić higieniczno-sanitarnych warunków" - napisała dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Otwocku Dorota Rejek.

