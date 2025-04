Perły Mazowsza. W czwartek poznamy pierwszych laureatów Adam Abramiuk 01.04.2025 21:24 W czwartek 3 kwietnia poznamy pierwszych laureatów Pereł Mazowsza. To plebiscyt, którego celem jest uhonorowanie osób, organizacji oraz instytucji mających kluczowy wpływ na rozwój, promocję i budowanie tożsamości regionalnej. Gala finałowa odbędzie się 24 kwietnia w Tarczynie.

Plebiscyt Perły Mazowsza (autor: Powita Piaseczyński/GOV)

Przez cały miesiąc będą odbywały się lokalne gale w powiatach otwockim, piaseczyńskim, garwolińskim, pruszkowskim, warszawskim-zachodnim i grodziskim.

Gala finałowa odbędzie się 24 kwietnia w Tarczynie. Nagrody trafią do osób i instytucji wybranych w internetowym głosowaniu.

Siedem kategorii Pereł Mazowsza

Nagroda jest przyznawana w siedmiu kategoriach. Wręczane są m.in. Perły Przedsiębiorczości, Kultury, Sportu, Turystyki i Popularności.

Jarosław Mika z Pereł Mazowsza podkreślił, że w tym roku są także dwie nowe kategorie.

— Dwie nowe kategorie, które dołączyły do nas w tym roku, to jest Perła Energii i Natury. Chcielibyśmy docenić osoby, firmy, które swoją działalnością przyczyniają się do ograniczenia emisji i promowania zielonej przyszłości. Ostatnią kategorią jest Perła Aktywności Społecznej. Szukamy osoby i firmy, które swoją działalnością wyróżniają się w aspekcie społecznym — powiedział Mika.

