Metropolita warszawski abp Adrian Galbas wspomina spotkanie z Janem Pawłem II Miłosz Kuter 02.04.2025 09:47 To moment najważniejszy w moim życiu, choć trwał tylko kilka chwil - abp Adrian Galbas wspominał na naszej antenie spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Metropolita warszawski udzielił swojego pierwszego od objęcia funkcji radiowego wywiadu w Polskim Radiu RDC w 20. rocznicę śmierci Ojca Świętego.

Dziś mija 20 lat od śmierci św. Jana Pawła II. Zmarł w wieku 84 lat po dwóch miesiącach kolejnych kryzysów zdrowotnych, które Watykan początkowo przedstawiał jako skutki infekcji grypowej. Papież, coraz słabszy i niemogący mówić, odchodził na oczach świata.

W rocznicę śmierci Ojca Świętego gościł na naszej antenie abp Adrian Galbas. Udzielił w Polskim Radiu RDC swojego pierwszego radiowego wywiadu jako metropolita warszawski.

Abp Adrian Galbas wspominał swoje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

- Papież mówi: „A kto ty jesteś?”. Powiedziałem „Klerykiem”. „A skąd?” - „Z Ołtarzewa”. „A Ołtarzew, to wiem, palotynie. A co tam robicie?”. „Modlimy się”. No wydukałem to, co mi przyszło do głowy w takiej chwili i papież mówi: „To módlcie się więcej”. Jeszcze przy tym jakoś tak mnie serdecznie objął, więc taki moment pewnie jeden z najważniejszych w życiu, choć trwało kilka chwil - opowiadał.



Abp Adrian Galbas mówił również, że to człowiek jest drogą kościoła.

- Człowiek jest drogą Kościoła. Nie ludzkość. Łatwo się kocha ludzkość, łatwo się kocha ludzi. Człowieka jest trudniej kochać, bo trzeba się spotkać z nim właśnie. A papież tak powiedział - człowiek jest drogą Kościoła. Długo wcześniej przed Franciszkiem. Jak nie zobaczysz człowieka, nie zobaczysz nic - wskazał.





Nowy metropolita odniósł się także do obecnej sytuacji geo-politycznej i napływającej fali cudzoziemców i szacunku do innego człowieka i wiary.

- Skoro sami tego oczekujemy, jakiegoś szacunku dla naszych wyborów, dla naszych postaw życiowych, które oby były oczywiście przemyślane, tak samo to, co możemy ofiarować drugiemu, to jest właśnie to. Jednym z najbardziej podstawowych przejawów i pierwszych przejawów miłości jest szacunek, zrozumienie człowieka, przyjęcie go - tłumaczył.

Arcybiskup Adrian Galbas jest szesnastym biskupem warszawskim. Należy do zakonu Pallotynów. Święcenia biskupie przyjął w 2020 roku jako biskup pomocniczy diecezji ełckiej. W 2021 został koadiutorem, a w 2023 metropolitą w Katowicach.

